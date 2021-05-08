نور تصرخ ببرنامج خمس نجوم بسبب ماجد المصري .. فيديو

حل الفنان ماجد المصري، ضيفًا على الحلقة الـ25 لبرنامج «خمس نجوم»، والذي يقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة«mbc مصر»، مساء امس الجمعة.

ودخلت الفنانة نور في نوبة صراخ بسبب السرعة الكبيرة التي كان يقود بها الفنان ماجد المصري، حتي يفوز بالمسابقة المزعومة قبل ان يتم الإعلان عن المقلب.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضيوف لعمل مقالب فيهم، ويتم التصوير من خلال كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يُفجر الكثير من المواقف المضحكة.



وينضم إلى النجوم الخمس في كل حلقة من حلقات البرنامج، أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام.

برنامج خمس نجوم هو برنامج مقالب يقدمه خمس فنانين وهو مصطفى قمر، نور، كريم فهمي، محمد الشرنوبي وغادة عادل ويتم استضافة نجم مختلف في كل حلقة.

