8 طرق للتخلص من آلام الغازات على الفور

آلام البطن

يمكن أن يكون الغاز المحتبس في الأمعاء مزعجًا للغاية فيمكن أن يسبب التورم والألم الحاد والضيق والتشنج وحتى الانتفاخ.



معظم الناس يخرجون الغازات ما يقرب من 13 إلى 21 مرة في اليوم وعندما يتم منع الغازات من الهروب من الأمعاء ، فقد يكون الإمساك أو الإسهال مسؤولاً.

يكون ألم الغازات شديدًا لدرجة أن الأطباء يخطئون في فهم السبب الجذري لحصى المرارة أو التهاب الزائدة الدودية أو حتى أمراض القلب.

فيما يلي طرق للتخلص من آلام الغازات بسرعة

1. دع الغاز تخرج

حبس الغازات يمكن أن يسبب عدم الراحة والألم والانتفاخ. أفضل طريقة لتجنب هذه الأعراض هو ترك الغاز يخرج.

2. تمرير البراز

يخفف التبرز من آلام الغازات. خروج البراز يطلق غازات محتجزة في الأمعاء.

3. تناول الطعام ببطء

قد يؤدي تناول الطعام بسرعة أو أثناء الحركة إلى امتصاص الشخص للهواء والطعام معًا ، مما يؤدي إلى الشعور بألم ناتج عن الغازات.

يمكن للأشخاص الذين يتناولون الطعام بسرعة أن يبطئوا من تناول الطعام عن طريق مضغ كل قضمة من الطعام ثلاثين مرة. يساعد تكسير الطعام بهذه الطريقة في عملية الهضم المبكرة ويمكن أن يمنع الشكاوى بما في ذلك عسر الهضم والانتفاخ .

4. استخدام النعناع



أظهرت الدراسات أن شاي النعناع أو المكملات الغذائية تقلل من أعراض متلازمة والتي تشمل الغازات ويمكن أن يتداخل النعناع مع الأدوية وامتصاص الحديد بما يسبب الحموضة المعوية لدى بعض الناس.

5. شرب شاي البابونج

يمكن أن يساعد شاي البابونج في تقليل الغازات المحتبسة وعسر الهضم والانتفاخ. قد يؤدي شرب شاي البابونج قبل وقت النوم والوجبات إلى تقليل الأعراض لدى بعض الأشخاص.

6. تناول دواء للغازات



يصف الطبيب المختص الدواء لطرد الغازات سريعا.

7. النشاط البدني

التمرين يساعد في إطلاق الغازات المحتبسة وكذلك آلام الغاز. حاول المشي بعد الوجبات لتجنب مشكلة الغازات. إذا كنت تعاني من ألم الغازات ، فإن قفز الحبل والمشي والجري قد يساعد في طرد الغاز.

8. استخدام القرنفل

القرنفل هو عشب يستخدم في الطبخ. يمكن أن يساعد زيت القرنفل في تقليل الانتفاخ والغازات عن طريق إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي. أضف 2 إلى 5 قطرات إلى 8 أوقيات من الماء واشربه بعد الوجبات.

طرق أخرى للوقاية من مشكلة الغازات:

طرق أخرى للوقاية من مشكلة الغاز

إذا كانت الحالة الطبية لا تسبب المشكلة ، فيمكن منع الغازات عن طريق تغيير النظام الغذائي وعادات نمط الحياة مثل:

اجلس عند تناول وجبة وتناول الطعام ببطء من أجل الهضم السليم.

تجنب أخذ الكثير من الهواء أثناء الأكل والحديث.

تجنب مضغ العلكة.

تجنب شرب المشروبات الغازية والصودا.

تجنب تدخين السجائر.

إيجاد طرق لممارسة الرياضة في الروتين اليومي ، مثل المشي بعد تناول وجبة.

تخلص من الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الغازات.

تجنب شرب المياه والمشروبات الغازية من خلال القش.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.