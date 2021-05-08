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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محرز وزياش ينضمان لقائمة العرب المتأهلين لـ نهائي دوري الأبطال.. اِعرف القائمة

محرز وزياش
محرز وزياش

تأهل فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيان، لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصائهما باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني على الترتيب، من دور نصف النهائي.

 

مانشستر سيتي بقيادة نجمنا العربي رياض محرز أقصى باريس سان جيرمان بفوزه عليه بمجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث سجل اللاعب الجزائري 3 أهداف، ليقود فريقه للمباراة النهائية.

 

أما المغربي حكيم زياش، فتأهل مع تشيلسي للمباراة النهائية بعد الفوز على ريال مدريد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1، حيث شارك اللاعب كبديل في المباراتين.

 

محرز وزياش، تأكد رفع أحدهما لدوري الأبطال مع فريقه، لكنهما سيشاركان أولًا في المباراة النهائية، وينضمان لقائمة العرب المشاركين في تلك المباراة.

 

ونستعرض تباعًا قائمة اللاعبين العرب المتأهلين لنهائي دوري أبطال أوروبا

الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي موسم 1986-1987، وتوج حينها باللقب

المغربي رضوان حجري مع بنفيكا البرتغالي موسم 1987-1988، وخسر اللقب لصالح أيندهوفن الهولندي

المغربي مهدي بن عطية مع يوفنتوس الإيطالي موسم 2016-2017، وخسر اللقب لصالح ريال مدريد الإسباني

المغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد الإسباني موسم 2017-2018، وفاز باللقب على حساب ليفربول الإنجليزي

المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي موسم 2018-2019، وفاز باللقب على حساب توتنهام.

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