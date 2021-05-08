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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: روسيا لم تبتّ في قرارها بشأن قمّة بوتين وبايدن

الكرملين الروسي
الكرملين الروسي

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجانب الروسي لم يتخذ قراره بعد، بصدد تنظيم قمّة الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.


ووفقًا لوكالة “تاس” الإخبارية الروسية، قال “بيسكوف”، ردا على سؤال: عن “ما إذا كان الجانب الروسي قد أعطى موافقة رسمية على إجراء اللقاء”: "لا نزال ندرس الوضع، وما يحيط بتنظيم هذه القمة".
 

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وفى وقت سابق من أمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد في شهر يونيو المقبل، دون أن يحدد مكانه وساعته.


وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قال بايدن في رده على سؤال عن آفاق عقد قمة روسية أمريكية، خلال جولته الأوروبية الأولى، "أنا واثق من أننا سنتمكن من ذلك، لكن لا يوجد حاليا وضوح حول موعد ومكان اللقاء، ونحن نعمل على ذلك".
 

وفي 13 أبريل، أجرى رئيسا البلدين اتصالا هاتفيا كان الثاني منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة.
 

وبحث بوتين وبايدن العلاقات بين بلديهما وجملة من القضايا الدولية، وأوضح البيت الأبيض أن بايدن عرض على نظيره الروسي عقد لقاء بينهما في دولة ثالثة خلال الأشهر القليلة المقبلة.


ويذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم في مارس من عام 2014، وفرض الغرب عقوبات متتالية على روسيا.

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