عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشمل إذاعة أو نشر محتوى رسالة..

احذر| حبس وغرامة لموظفي خدمة العملاء حال تسجيلهم المكالمات للمستخدمين

حبس وغرامة لموظفي
حبس وغرامة لموظفي خدمة العملاء حال تسجيلهم المكالمات

قانون تنظيم الاتصالات، أحد أهم القوانين التي تهدف لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر جميع خدماته، على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ، وبطريقة أمنة ومضمونة.
 

كما يهدف القانون إلى ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى المواطنين، في جميع أنحاء الجمهورية، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية، والريفية والنائية، إلى جانب حماية الأمن القومي، والمصالح العليا للدولة، وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، وتعظيم العائد منه، طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

وحرص القانون على إعطاء المستخدمين حقوقهم، وكفل لهم بيئة آمنة، يحصلون من خلالها على كافة الخدمات التي يريدونها، وتحقيقا لهذا؛ وضع القانون، عقوبات رادعة، لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق هولاء المستخدمين.

 

txt

تنظيم الاتصالات يمنح بي تي ترخيصا لتقديم خدمات ربط ونقل المعلومات للمؤسسات داخل وخارج مصر

txt

الحبس وغرامة مليون جنيه..عقوبة إفشاء سرية معلومات العملاء بـ شركات " البيع بالتقسيط "

 

ونص القانون في المادة (73) منه على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها، بإحدى الأفعال الآتية:

 

1ـ إذاعة أو نشر أو تسجيل مكالمة، أو  لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.

 

2ـ إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.

 

3ـ الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.

 

4ـ إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال، أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام، دون الحصول على موافقة من الجهاز، بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات، وذلك فضلا عن الحكم بإلغاء الترخيص، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم  74 من هذا القانون.

قانون تنظيم الإتصالات مرفق الاتصالات وسائل التكنولوجيا المناطق الحضرية الأمن القومي المستخدمين رسالة اتصالات تسجيل مكالمة شبكات الاتصال

موضوعات متعلقة

شاهد.. طريقة سرية لمنع المكالمات المجهولة في هواتف iPhone | صور

محامي يوضح خطورة تسجيل المكالمات للغير وتداولها دون إذنه.. فيديو

ترشيحاتنا

الاختيار 2.. والد الشهيد إسلام مشهور: ابني كان اول شهيد بالواحات..والحلقة وجعت قلبي

دار الإفتاء متضامنة مع الفلسطينيين: اللهم وأشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم

مقتل 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات في الجيزة

صلاة التهجد كم ركعة ؟.. يحسدك على ثوابها الكثيرون

احذر| حبس وغرامة لموظفي خدمة العملاء حال تسجيلهم المكالمات للمستخدمين

دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان والعشر الأواخر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

قرار عاجل من العاهل السعودي بشأن باكستان

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

دعاء اخر جمعة فى رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

ياسر عبيدو يكتب: انحدار الذوق ووعى المجتمع

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات»..ديوانْ أخْلاقِ الإسْلامْ

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ