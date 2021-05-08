المجلس الرئاسي الليبي يرد على اقتحام مقره.. واختطاف مدير مكتب المنفي

أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة أن جميع أعضاء المجلس بخير، وذلك على خلفية افتحام ميليشيات مسلحة لفندق يقيم فيه أعضاء المجلس.

وقالت المسؤولة الليبية إن "فندق كورنثيا في طرابلس مقر من مقرات اجتماعات المجلس الرئاسي الليبي ولم يتعرض أحد لأذى في الاقتحام".

وحاصرت عناصر مسلحة فجر اليوم السبت، مقر إقامة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

بينما قالت وسائل إعلام محلية إن ميليشيات "بركان الغضب" اختطفت محمد المبروك مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي من فندق كورنثيا وسط طرابلس.

وذكرت فضائية "العربية" نقلا عن مصادرها أن مقتحمي مقر المجلس الرئاسي الليبي يطالبون بالتراجع عن عزل رئيس الاستخبارات، ويطالبون بإقالة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وأوضحت أن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي غادر فندق كورنثيا من الباب الخلفي قبل وصول الميليشيات المسلحة إليه.

من جانبها، قالت صحيفة "المرصد" الليبية، إن المنفي في مكان آمن، في حين أن عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله حسين اللافي يتواجد في تونس.