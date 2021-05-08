محافظ المنيا يواصل جولاته الميدانية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق

شملت أحياء جنوب و غرب المدينة وشارع مصر

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولاته الميدانية لمتابعة مدي التزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية .

شملت جولة المحافظ المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات،بحي غرب المدينة وحي جنوب وكذلك شارع مصر بمنطقة كورنيش النيل وعدد من ميادين المدينة.

قال المحافظ، إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة ،حيث أصبح مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية التسع بالمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ،مع ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.

وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

وتم خلال الجولة تحرير محضر لاحد المحلات التجارية المخالفة لقرارات الغلق ،كما تم تحرير محضر لسيارة اجرة وعدد من المواطنين لمخالفة الإجراءات الوقائية.

كما التقي المحافظ بعدد من المواطنين واستمع الي مشاكلهم وملاحظاتهم ،حول عدد من الخدمات والقطاعات الجاري العمل بها،كما وجه رئيس المدينة ، بمتابعة أعمال النظافة بجميع الاحياء ورفع الاشغالات من الشوارع والميادين والإسراع في إدراج عدد من الشوارع الجانبية والحارات ضمن اعمال التبليط الجاري تنفيذها.

وتابع نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية المركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا المستجد ، بميدان بالاس بمدينة المنيا،حيث اطمان علي سير العمل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

