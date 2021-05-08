عرضت قناة روسيا اليوم، فيديو يوثق إصابة عناصر الشرطة الإسرائيلية في مواجهات المسجد الأقصى

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة 6 من عناصرها خلال مواجهات مع الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى، اندلعت إثر استخدام القوة المفرطة ضد المصلين.

وجاء في بيان عن الشرطة الإسرائيلية: "في أعقاب تجدد أعمال الشغب والعبث بالنظام، على يد الآلاف من المصلين مباشرة بعد صلاة التراويح في الحرم القدسي، والتي تخللتها إلقاء الحجارة والمفرقعات النارية، تواصل الشرطة وحرس الحدود أنشطة إعادة النظام باستخدام وسائل تفريق الحشود".

وأضاف البيان: "أصيب حتى الآن 6 من رجال الشرطة بجروح خلال هذه الحوادث وبعضهم بحاجة إلى علاج طبي".