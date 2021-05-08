أكلات سحور رمضان .. سلاطة عدس وطعمية بالبطاطس المبشورة وجبنة بالزعتر والخيار

هنتسحر إيه النهارده؟.. تقع السيدات في حيرة شديدة عند التفكير فى اختيار أكلات سحور رمضان تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية وتمنع الشعور بالعطش.



ونعرض لكم يوميا، قائمة أكلات سحور رمضان ، بمذاق مختلف وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية: سلطة عدس وجبنة بالزعتر والخيار وطعمية بالبطاطس المبشورة.

طريقة عمل سلاطة عدس

يعد العدس المدمس من أكثر أكلات سحور رمضان السريعة حيث يستغرق وقتا أقل بكثير من الفول المدمس كما أنه يعد كسر للروتين اليومي في السحور، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بمذاق مميز للشيف شربيني .



مقادير سلاطة العدس



عدس اسمر مسلوق

طماطم

خيار

بصل اخضر

عصير ليمون

ملح

قرفة

دبس رمان

كمون

خبز شامى محمر

زيت زيتون

فلفل الوان

فلفل



طريقة عمل سلاطة العدس



* قومى بتقطيع الطماطم والخيار ويضافوا الى العدس المسلوق وضيفى الفلفل والبصل الاخضر والخبز المحمر

* اخلطى زيت الزيتون مع الكمون و دبس الرمان و عصير الليمون و القرفة و يقلبوا جيدا ثم يضاف الى السلاطة و تقدم.

طريقة عمل طعمية بالبطاطس المبشورة

تعد طعمية البطاطس المبشورة من أكلات سحور رمضان غير التقليدية ونقدمها لكم بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى.



مقادير طعمية بالبطاطس المبشورة:



فول مدشوش منقوع

بطاطس مبشورة

كزبرة جافة ناعمة

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

كمون

ثوم

بيضة

زيت

ربع ملعقة صغيرة كربونات صودا

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل طعمية بالبطاطس المبشورة



* افرمى الفول مع البصل والثوم والشب والبقدونس والكزبرة

* اضيفى الملح والفلفل والكمون والكزبرة وكربونات الصودا والبيضة واضيفى البطاطس المبشورة للخليط وقلبى ثم شكلى الخليط لأقراص وإقليها فى الزيت

طريقة عمل جبن بالزعتر والخيار



تعد الجبنة بالزعتر والخيار من أكثر أكلات سحور رمضان المنتشرة بشكل خاص في الصيف، ونقدمها لكم بطريقة الشيف زينب مصطفى

مقادير جبن بالزعتر والخيار:



250 جرام جبن أبيض ملح خفيف

1 ملعقة كبيرة زعتر

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف كوب زيتون أسود حلقات

نصف كوب خيار مبشور



طريقة عمل جبن بالزعتر والخيار:



* تخلط المكونات معاً وتوضع في طبق التقديم وتزين بالخيار المبشور ثم تقدم.