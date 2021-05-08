كورونا الهندي عنيف.. طبيب بقصر العينى يوجه تحذيرا للمواطنين

ارتفاع إصابات كورونا

حذر الدكتور محمد أبو القاسم الطبيب بقصر العيني، من تهاون المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، موضحًا أن الموجة الثالثة لـ كورونا تختلف تمًاما عن الموجة الأولى و الثانية.



وأضاف خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة الصحة و الجمال، تقديم الإعلامية مى حسن، أن الموجة الثالثة لـ كورونا تشهد انتشار سريع للغاية، وأن التحورات الجديدة للفيروس خطيرة، و الجميع يشاهد ما يتم فى الهند.



وأشار إلى أن الفيروس الهندي له خصائص غريبة، أهمها أنه لا يبدأ فى إصابة الأنف والحلق، كمثل التحورات السابقة، ولكن يصيب الرئة فى البداية، ويتسبب فى نقص الأكسجين فى الجسم.



ولفت أن الفيروس الهندي غريب على المناعة، ولا تتعرف عليه، ولذلك يتسبب فى الوفاة، والوفيات فى الهند كبيرة للغاية.



وتابع : الفيروس الهندي عنيف وجميع المضادات لا تؤثر عليه، ولذلك ندعوا الله بأن يبعد هذا الفيروس عن مصر".

