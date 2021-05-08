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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطبة عيد الفطر|وزير الأوقاف ينشر نصها وكيفية المواظبة على الطاعات بعد رمضان

صدى البلد

 نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية نص خطبة عيد الفطر المبارك 13/ 5/ 2021م، وأكد الوزير  على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

 

تضمنت الخطبة آداب العيد ومدى وجوب التحلي بها واتباعها خاصة وانه يوم الجائزة  .

 

كما تضمن نص الخطبة ضرورة المواظبة على الطاعات بعد رمضان لان المواظبة على الطاعات بعد شهر رمضان من علامات قبول الصيام والصلاة.

والى نص الخطبة 

وزير الاوقاف خطبة عيد الفطر

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