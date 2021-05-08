تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المحلات في سيناء

أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، علي قيام لجان من مجالس المدن بالتعاون مع قوات الشرطة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، واغلاق المحال التجارية والمولات والمقاهي في الساعه التاسعة مساء.



وناشد الغندور، أصحاب المحال التجارية والمولات والمقاهي بالالتزام بالمواعيد المحددة، لافتا إلي أنه في حالة المخالفة سيتم تطبيق القانون علي المخالفين

تابع اللواء ماجد محمد أحمد. رئيس مجلس مدينة العريش شمال سيناء، لليوم الثانى على التوالى ، تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشان غلق المحلات في التاسعه مساء كاجراء احترازي لمكافحه فيروس كرونا لليوم الثاني على التوالي .

استجابة:

وناشد رئيس المدينة الأهالى وخاصة التجار وأصحاب المحلات التجارية في وقت سابق علي المساهمة في الاستجابة لتلك القرارات حتي لايقع المخالف تحت طائلة القانون وحفاظا على المواطنين من انتشار الفيروس بين المواطنين من خلال التزاحم.



ورافقه في الجولة ، مدير الإدارة الهندسية، ورئيس قسم التراخيص، والاشغالات والمرافق والمرور ومكافحه الشغب.