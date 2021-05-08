عزب وفاروق وهويدى والبكباشى.. فى احتفالية يوم الوفاء لحكام الفيوم

أقامت لجنة الحكام الفرعية بالفيوم برئاسة شعبان صادق وعضوية سيد الشورة وبالاشتراك مع منطقة كرة القدم بالفيوم برئاسة أحمد صبرى البكباشى حفل تأبين للكابتن مكرم شفيق جريس سكرتير منطقة الكرة السابق بالفيوم وتكريم الحكام المتقاعدين بالمنطقة تحت عنوان "يوم الوفاء" وذلك عقب حفل الإفطار الذى أقامته اللجنة فى احدى القرى الرياضية بقرية سنهور القبلية بالفيوم .

شهد حفل الإفطار الدكتور عزب حجاج نائب المدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم والكابتن محمد فاروق الحكم الدولى السابق وعضو لجنة الحكام الرئيسية والكابتن حمدى سعد رئيس لجنة حكام بنى سويف والكابتن وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ ومدير الكرة بنادى مصر المقاصة واحمد صبرى البكباشى رئيس منطقة الفيوم لكرة القدم وشوقى الجبالى عضو مجلس إدارة منطقة الفيوم ومحمد سامى عضو لجنة المسابقات بالمنطقة .

تم خلال الاحتفال تأبين الكابتن مكرم شفيق وتحدث الحاضرون عن مأثره وما قدمه للتحكيم فى الفيوم وتم اهداء درع اللجنة وتسلمه عنه شقيقه الكابتن ميلاد شفيق الحكم السابق .

وقد أشاد الحاضرون بدور لجنة الحكام الحالية بالفيوم فى الارتفاع بمستوى الحكام بالمنطقة خلال الفترة الاخيرة واكد الدكتور عزب حجاج على نجاح لجنة حكام الفيوم فى انهاء جميع المشاكل التى كانت بين الحكام فى الفترات السابقة وان ماقامت به لجنة الحكام بالفيوم اصبح نموذج يحتذى به لمختلف لجان الحكام على مستوى الجمهورية

واشاد وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ بارتفاع مستوى الحكام فى الفيوم خلال الفترة الأخيرة .

وعبر محمد فاروق الحكم الدولى السابق عن سعادته بهذه الاحتفالية وتمنى ان تتكرر فى الأعوام القادمة .كما حث الحكام على الارتقاء بمستواهم حتى يصلوا الى المرتبة الدولية فى التحكيم .وان المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم يبحث عن المواهب فى الاقاليم للدفع بهم فى المستويات الاعلى .

كما تم تكريم المرحومين اللواء محمد جبر رئيس لجنة حكام الفيوم الاسبق و ايهاب عويس واحمد خميس واحمد جمال خفاجى الحكام الثلاثة الذين توفاهم الله فى حادث عقب عودتهم من احدى المباريات فى حلوان

و تم تكريم الحكام المتقاعدين بالفيوم الدكتور سالم درغام - صبرى صادق- احمد انور – ربيع ابو النجا –محمد حسيب – شريف السيد على – طارق عبد الظاهر- محمد طه عبد المعطى – رمضان عوض الله- حسن انور حسن- عزمى صباح محمد – عماد حمدى راتب- ياسر عبد القوى- احمد عباس على – ميلاد شفيق- ممدوح صلاح – محمد طه محمد - محمد عبد العظيم- احمد مصطفى سليمان- محمد مصطفى سليمان- سمير العمرانى .

كما اهدى الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم درع اللجنة الى الكابتن وجيه احمد والكابتن عزب حجاج والكابتن محمد فاروق والكابتن حمدى سعد والكابتن وليد هويدى .

اشرف على تنظيم الاحتفال الحكام العاملين بدوى ابراهيم و عمرو رمضان و مصطفى حسين و رجب محمد واحمد جمال عبد العزيز.



