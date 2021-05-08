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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. توفير طبيب في الوحدة الصحية بحاجر المريس بالأقصر رأفة بالأهالى

صدى البلد

في استجابة سريعة من وزارة الصحة لموقع صدى البلد لما تم نشره " لتخفيف المعاناة عنهم.. أهالي حاجر المريس يطالبون بتوفير طبيب بديل في الوحدة الصحية "، قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه في إطار اهتمام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بسرعة الاستجابة للاستغاثات تواصل الدكتور عمر علي مديرالادارة الصحية   ورئيس مدينة ومركز الطود الدكتور محمد رزق، والمواطن محمد الحجازى ومواطني حاجر المريس وشيخ ناحية حاجر المريس بمقر ديوان شيخ ناحية حاجرالمريس الطود غرب الأقصر.

 

وأضاف مجاهد أن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، قام بمعاينة الوحده الصحة، ووافق على توفير طبيب بديل للوحدة الصحية بحاجر المريس ، توفير دكتور صيدلي ، وذلك فى يوم السبت الموافق 8 مايو 2021  واستيرادت مستلزمات الوحدة الصحية. 

 

 

وأكد مجاهد تشديد القيادة السياسية على سرعة الاستجابة للاستغاثات ومتابعة الحالات، كما أكد أنه يتم تقديم تقرير يومي بالحالات والاستغاثات  لوزيرة الصحة ومتابعتها لتخفيف المعاناة عن الأهالي ورأفة بأحوالهم.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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