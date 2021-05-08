استجابة لـ صدى البلد.. توفير طبيب في الوحدة الصحية بحاجر المريس بالأقصر رأفة بالأهالى

في استجابة سريعة من وزارة الصحة لموقع صدى البلد لما تم نشره " لتخفيف المعاناة عنهم.. أهالي حاجر المريس يطالبون بتوفير طبيب بديل في الوحدة الصحية "، قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه في إطار اهتمام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بسرعة الاستجابة للاستغاثات تواصل الدكتور عمر علي مديرالادارة الصحية ورئيس مدينة ومركز الطود الدكتور محمد رزق، والمواطن محمد الحجازى ومواطني حاجر المريس وشيخ ناحية حاجر المريس بمقر ديوان شيخ ناحية حاجرالمريس الطود غرب الأقصر.

وأضاف مجاهد أن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، قام بمعاينة الوحده الصحة، ووافق على توفير طبيب بديل للوحدة الصحية بحاجر المريس ، توفير دكتور صيدلي ، وذلك فى يوم السبت الموافق 8 مايو 2021 واستيرادت مستلزمات الوحدة الصحية.

وأكد مجاهد تشديد القيادة السياسية على سرعة الاستجابة للاستغاثات ومتابعة الحالات، كما أكد أنه يتم تقديم تقرير يومي بالحالات والاستغاثات لوزيرة الصحة ومتابعتها لتخفيف المعاناة عن الأهالي ورأفة بأحوالهم.

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