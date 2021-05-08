مقتل 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات في الجيزة

فرضت الأجهزة الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، كردونا أمنيا داخل قرية الشنباب بمدينة البدرشين في الجيزة، بسبب سقوط ٤ ضحايا في مشاجرة بسبب خلافات بينهم.

بداية الواقعة بسبب خلافات سابقة بين شخصين، قام أحدهما على إثرها بقتل الأخر والهروب، حتى تمكن أهلية القتيل من الأخذ بالثأر وقتله بعد ساعات من الواقعة.

وعقب مصرع المتهم، قامت أهليه بمحاولة لأخذ الثأر من قاتله، ما نتج عنه مصرع شخصين آخرين في القرية.

وتجرى الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث.

وتم نقل الجثامين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتجرى فرق المباحث تحريات لضبط الأطراف المتناحرة، وكذلك منع سقوط أي قتيل آخر.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.