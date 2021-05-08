عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

صدى البلد

المطر يتساقط بشدة وامتلأت الشوارع الضيقة بالماء المنهمر. كادت تنزلق على الرصيف . انثنت أسلاك المظلة التي تحميها من شدة المطر . وقفت تحتمى بمظلة أحد المحال التجارية فى الشارع ولكن دون جدوى وكأنها هى المقصودة لتغتسل من الهموم .

كانت وهى طفلة صغيرة تفرح بالمطر ، تخرج إلى الشرفة وتعرض وجهها وجسدها للسماء ، تتسلل دون أن تراها أمها إلى الشارع لتلعب مع الفتيات ، هذة هى أصعب المهام التي كانت تقوم بها ولكنها تشعرها بالسعادة رغم البرودة و تجمد أطرافها ... فى هذة الليلة الجو كان بارداً والصقيع يجرح أنفها ويصلًب أطرافها ، ضمت يديها تنفخ فيهما من البرد ، ثم حاولت أن تتفادى برّكه الماء فى منتصف الطريق ، لمحت فى السماء نجمة تحاول أن تخترق السحاب الكثيف وتنير لها الطريق ، ظلت تتابعها و تهتدى بها حتى وصلت إلى البيت...

شروق تخشى الوحدة فعندما تغلق باب الغرفة و ينعكس ضوء المصباح على المرآة الموجودة فى حجرتها  ،  تشعر أن الجنون هو المصير الوحيد لها . حاولت كثيراً أن تكبت هذا الإحساس بداخلها ولكنها فشلت ... هى تهرب بخيالاً واسع من كل ما يمت للواقع بصلة ، كانت تذيب همومها بركعتين ولكن تعود إلى عزلتها كالطفل الذي يبكي غربةَ الأبوين ... نعم مازالت تحمل بقايا أمنية ، مازال فى القلب أوتار الحنين ، مازالت تحفظ طيفه فى عيناها كالأم التى تحتضن صغيرها في ممر مُظلم ، تراهُ بعيداً وسط الزحام ويختفى أمامها كالضباب ، تراهُ مسافراً يحلم أن يعود دون مغادرة أو وصول ، تراهُ سجن يخنق الجدران .. سجن بلا حدود أو قيود ..

ترقرقت الدموع فى عيناها فجأة بعد أن كانت لا تذرف الدمع إلا قليلا . اندفعت الى كتاباته كالذى يفك قيوده بعد حصار طويل ، نظرت إليه فى صورة تجمعهم سوياً بعيون تائهه وارتسمت الدهشة على وجهها وهى تقرأ كلامه عنها

كتب إليها عن الغياب : في كل مرة تذهبى ، أنتظر شروقك ولكنك تغيبى وأذبل ...

كتب إليها بلهفة يقول : لماذا بقى صوتك حاضراً إلى هذا الحد ، لماذا تصون الذاكرة حروفك ... لماذا تتبخر غيرتى وأنسى كل حروفي حين أراكى أمامى ..؟ .

كتب لها رسالة يحاول أن يفلس غضبها قائلا: أعترف بينى وبين نفسى أنك صديقتى ... وأقر بينى وبين قلبى أنك حبيبتى ... وبين روحى توأم ملتصق... وبكل معانى الصدق والوفاء أنتى لى كل هؤلاء ...

فتحت رسالة أخرى و كانت تقرأ بصوته قائله : كلما نظرتى من النافذة حتماً ستقتلين شاباً ... كلما خرجتى إلى البحر مع صديقاتك تسألينى : من الأجمل ؟ فأصمت لاننى فى الحقيقة لا أرى معك فتيات ... يا سيدتى لا تحزنى لأني فقير فربما أرسل إليكى الفارس الآن وغداً سيرسل الحصان.

 كان يناديها كثير فى حديثه " بشوّق " ، ووقت الرضا عنها " بروّقة " أما فى وقت الضجر " بيا شر " وعندما تحدق عيناها يكمل أسمها مضطر بعد مد حرف " الواو وفتح القاف  "

آخر ما وصل إليها من رسائل كانت توحي بالألم والانفصال كتب يقول : بعد أن نبض الأمل فى عروقى وتحررت أحلامي من الوهم وركضت الآماني نحو العمل وتنفست الحياة من جديد .. سأموت بدونك تدريجياً وستذبل بهجة أيامي وتختفى أثر سعادتى ، وستنتهى الأمور لِقبر داخل صدرى بدونك ، كل ذلك فى غمضة عين ...

كانت تواجه الشدائد بعزيمة وجأش أما الآن فأصبحت لا تحتمل ، كانت ذو وجه برئ وقلب نقى تملىء على الدنيا البهجة والفرح ، عيونها غنية، وعائلتها يحسدونها على جمالها ، عاشت على السجية ، تضحك وتغني وتشدو ، كانت طفلة كبيرة ... حتى ذبلت وغاب شروقها وباتت تصارع دقات قلبها لتعيش فى سرحان و شرود دائم ... وأصبح كلا منهم يعيش فى عزلة عن الآخر وهي تتقلب على جمر النار و الكبرياء ومحاصرة بالوساوس التى نسجتها من محض خيالها و تحترق بها  ....

،،،، مدت يدها تكتب إليه فى لهفة ،،،،

علمتنى الأشواق كيف أعيشُها

وعرفتُ كيف تهزني أشواقي 

كم داعبت عيناي كل دقيقةٍ

كم شدني شوق إليك .. لعله

ما زال يحرق بالأسى أعماقي 

أو نلتقي بعد الوفاء .. كأننا

غرباءُ لم نحفظ عهوداً بيننا ؟!

فيا من وهبتك كل شئ إنني 

مازلت بالعهد المقدس .. مؤمنه 

فإذا انتهت أيامنا فتذكر

أن الذي يهواك في الدنيا .... هى أنا

( جففت دموعها ثم طوت الورقة وكتبت عليها تاريخ اليوم . ووضعتها بين عشرات الرسائل المطوية ولم ترسلها .... ثم نامت ) !

ترشيحاتنا

العراق.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأنبار

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث القدس

وفاة والد المنتج نصر محروس متأثرا بإصابته بـ كورونا

البيت الأبيض: نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا

اندلاع حريق خلف مسجد أحمد بن طولون بالسيدة زينب

شيخ الأزهر ينعى الدكتور أسامة شفيع المدرس بقسم الشريعة الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث القدس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن

قرار عاجل من العاهل السعودي بشأن باكستان

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب مرعب.. رجل يعثر على 50 جلد ثعبان فوق سطح منزله|صور

للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ