د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

مِلاكُ الصَّوْمِ إمْساكٌ وغَمْدُ ... لِأَشْهِيَةٍ إذا جَمَحَتْ تَهُدُّ

شَرِيِعَةُ بارِئٍ للنَّاسِ شَتَّىَ ... وَمِسْكُ مَكارِمِ الأَخْلاقِ حَمْدُ

فَمَا بالصَّوْمِ تَعْذِيِبٌ بِجُوُعٍ ... ولا التَّهْذِيِبُ فِيِ نَصَبٍ يَسُدُّ

وشَهْرٌ خَصَّهُ الرَّحْمَنُ صَوْماً ... وإنْزالاً لِقُرْآنٍ، فَشُدُّوا

إلىَ رَمضانَ إحْساناً لِرُكْنٍ ... وإثْراءُ النَّوافِلِ يُسْتَمَدُّ

يُفِيِضُ ثَوابَها رَبٌّ كَرِيِمٌ ... مُراقَبَةٌ وإخْلاصٌ وَجِدُّ

فإنْ شَقَّ الصِّيامُ إزاءَ سُقْمٍ ... وأسْفارٍ فَقَدْ أَعْفاكَ جَهْدُ

وصُم عِنْدَ التَّيَسُّرِ أو فِداءً ... وأَمْعِنْ حِكْمَةَ التَّكْلِيِفِ تَبْدُو

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هِيَ التَّقْوَىَ تُباشِرُها نُفُوسٌ ... لرَبٍ مُنْعِمٍ والقُرْبُ سَعْدُ

وتَحْصِيِلُ الثَّوَابِ الجَمِّ زاداً ... لِيَوْمِ الجَمْعِ والمَسْؤولُ فَرْدُ

دُعاءٌ مُسْتَجابٌ عِنْدَ فِطْرٍ ... ودَعْوَةُ آيِبٍ أنَّىَ تُرَدُّ

وَجَنَّاتُ النَّعِيِمِ مُفَتَّحاتٌ ... مُرَحِّبَةً بِذِيِ شَغَفٍ يَوَدُّ

قِياماً واعْتِكافاً واحْتِفاءً ... بِقُرْآنٍ وَجُوداً لا يُحَدُّ

فَبُشْراهُ الَّذِيِ يَنْصاعُ رُشْداً ... وَحَسْرةَ مَنْ نَبا بالشَّرِّ يَعْدو

وَيَا رَبَّ الهُدَىَ سَدِّدْ خُطانا ... فَعَوْنُكَ مُحْسِنَ النِّيَّاتِ وَعْدُ

وأَكْرِمْنا بِلَيْلَةِ قَدْرِ بَذَّتْ ... شُهُوراً فِي الفضائلِ لا تُعَدُّ