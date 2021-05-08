مسلسل كله بالحب الحلقة 26.. صبحي يعترف بحبه لـ دهب

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل “كله بالحب” العديد من الاحداث المشوقة حيث قام طارق بالمحاولة مع شربيني لكي يقوم بكتابة عقود جديدة للفيلا بعدما اخذ صبحي المحامي العقود دون علمه.

كما قامت كاريمان “ريم البارودي” بالتحدث مع إلهام “صابرين” وأخبرتها أن طارق اجهضها هي الاخرى من قبل وان جميعهم وقعوا ضحايا لطارق.

بينما اعترف المحامي صبحي لـ دهب “زينة” بحبه لها وانه يفعل كل شئ من أجلها.

مسلسل كله بالحب بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.