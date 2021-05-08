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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل كله بالحب الحلقة 26.. صبحي يعترف بحبه لـ دهب

كله بالحب
كله بالحب

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل “كله بالحب” العديد من الاحداث المشوقة حيث قام طارق بالمحاولة مع شربيني لكي يقوم بكتابة عقود جديدة للفيلا بعدما اخذ صبحي المحامي العقود دون علمه.

 

كما قامت كاريمان “ريم البارودي” بالتحدث مع إلهام “صابرين” وأخبرتها أن طارق اجهضها هي الاخرى من قبل وان جميعهم وقعوا ضحايا لطارق.

بينما اعترف المحامي صبحي لـ دهب “زينة” بحبه لها وانه يفعل كل شئ من أجلها.

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مسلسل كله بالحب بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.

 

صابرين ريهام سعيد الفنانة زينة مصطفى درويش احمد السعدنى

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