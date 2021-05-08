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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جريمة بيئية متكررة.. بيع أسماك القرش المهددة بالانقراض فى الأسواق

بيع أسماك القرش المهددة
بيع أسماك القرش المهددة بالانقراض علنا فى الاسواق

رغم كثرة المناشدات والمطالبات بضرورة الحفاظ على اسماك القرش المهددة بالانقراض إلا أن عمليات صيدها الجائر مازالت مستمرة وتصل تلك الأسماك بعد صيدها من مياة البحر الاحمر الى أسواق القاهرة وتباع علنا دون أى مسائلة او ملاحقة رغم الضرر البيئى والصحى والسياحى لبيع مثل هذه الكائنات البحرية المهددة بالانقراض .

يقول الخبير السياحى عصام على أن أسماك القرش كائنات بحرية هامة جدا فى التسويق السياحى وعامل جذب سياحى ودعائى هام نظرا لما تمثلة من أهمية كبرى فى قطاع الغوص وقدرتها على جذب مرتادى ومحبى رياضة الغوص على مستوى العالم الى مصر .

وأضاف على أن قيمة سمكة القرش الواحدة بجزيرة الأخوين تصل إلى أكثر من ۲۰۰ ألف دولار سنويا كعامل جذب سياحي وذلك استنادا إلى أعداد الغواصين التي قامت بزيارة الموقع لمشاهدة أسماك القرش في عام ۲۰۰۹ فلو أن عمرها يتراوح بين ۲۰ إلى 44 سنة حسب نوعها فإن قيمتها الاقتصادية وما تدره من دخل مباشر لمصر يصل الى 4 - ۸ ملايين دولار طوال فترة حياتها وهذا يمثل أعلى قيمة لسمكة قرش واحده بالعالم وبالمقارنة فإن قيمة سمكة القرش الواحده كمصيد يتراوح بين . ۱۵ - ۲۰۰ جنيه مصری فقط.

وحذر الدكتور محمود حنفى أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس والستشار البيئى لجمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" من استمرا الانتهاكات البيئة لمثل هذة الكائنات البحرية المهددة بالانقراض مشيرا الى أن القروش  محمية من خلال اتفاقيات دولية ومدرجة فى القائمة الاولى للكائنات المهددة بالانقراض CITES وكذلك موضوعة على القائمة الحمراء IUCN وكل تلك الاتفاقيات مصر ضمن اول الدول الموقعة عليها.

وكشف حنفي أنه أثبتت الأبحاث أن لحوم أسماك القرش تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة أهمها الزئبق والتي تصل إلى نسب اعلي من المسموح به صحيا وطبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية فإن أقصى ما هو مسموح تناوله للفرد في الوجبة الواحدة من عنصر الزئبق يجب ألا يزيد عن ۲۲ ميكروجرام

 

في حين أن الوجبة الواحدة من لحوم أسماك القرش والتي قد تصل إلى 1/4 كيلو جرام للوجبة تحتوي على أكثر من ۱۰۰۰ ميكروجرام من عنصر الزئبق والإكثار في أكلها له أضرار صحيه كبيره وخصوصا على الأطفال ومنها التأثير على الذكاء بل وتؤدي إلى انخفاض مستوي الذكاء وقد تؤدي إلى التخلف العقلي لديهم.

 

وتسأل محمود عبدالله أين دور وزارة البيئة للتصدى لمثل هذه الانتهاكات من بيع لكأئنات بحرية ونشر الفديوهات بكل تبجح على مواقع التواصل الاجتماعى مشيرا الى أن المعلومات البيئة أصبحت متدالة لدى الجميع .

وطالب عبدالله وزارة البيئة بعمل حملات توعية لمنع تلك الممارسات الضاره من بيع كائنات بحرية مهددة بالانقراض فى أسواق مصر وبهذا الشكل خصة مع استمرار تداول أحد أصحاب محلات بيع الأسماك بمحافظة الجيزة مدينة 6 أكتوبر فيديوهات له وهو يقوم بتقطيع وبيع اسماك القرش وسط غياب تام للوعى البيئى او الصحى أو اى معلومات عن ضرر لحوم اسماك القرش وخطورة صيدها على البيئة البحرية حيث كان يتباهى بالمعلومات المغلوطة التى نشرها  صاحب الفيديو وذلك وسط غياب لأجهزة البيئة والصحة

أسماك القرش وزارة البيئة محافظة البحر الاحمر اخبار الغردقة الصيد الجائر

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