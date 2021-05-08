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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا

البيت الأبيض: نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا

صدى البلد

حذر البيت الأبيض من أنه قد يتخذ إجراءات إضافية ضد روسيا في حال اعتبر ذلك ضروريا، مشيرا مع ذلك إلى أنه لا يريد وصول الأمور إلى مثل هذا الحد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها يوم الجمعة: "عندما أعلنا عن عقوباتنا استخدمنا أكبر مجال للمناورة، لتكون لدينا إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا شكلت أعمال روسيا سببا لذلك".

وتابعت: "لا يريد أحد أن تصل الأمور إلى مثل هذا الحد، لكننا نحتفظ بمثل هذا الحق إذا قررنا أنه مبرر".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتطلع لبناء علاقات "طويلة الأمد وقابلة للتكهن بمآلها".

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يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو في أبريل الماضي وطردت 10 دبلوماسيين روس، متهمة موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وشن هجمات سيبرانية.

ورفضت روسيا الاتهامات الموجهة إليها، وطردت 10 دبلوماسيين أمريكيين وفرضت عقوبات على مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، وأعلنت أيضا أنها ستنهي نشاط المنظمات غير الحكومية وغير الربحية المدعومة من الخارجية الأمريكية.

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