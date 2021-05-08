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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الأمريكية تدين إيرانيا بتهمة تصدير قطع عسكرية حساسة بطريقة غير قانونية

السلطات الأمريكية
السلطات الأمريكية

أدانت هيئة محلفين فيدرالية في الولايات المتحدة إيرانيا بالتآمر للحصول على قطع عسكرية حساسة لصالح إيران، الأمر الذي يعتبر انتهاكا للحظر التجاري المفروض على طهران.


ووفقا لبيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية، فإن تلك القطع الحساسة تتمتع بقدرة استخدام مزدوجة، عسكرية ومدنية حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية .


وبحسب البيان، فقد حاول الإيراني، مهرداد أنصاري (39 عاما)، نقل القطع التي حصل عليها من الولايات المتحدة، ونقل بعضها فعلا.


وتمت إدانة أنصاري بتهم بينها التآمر لخرق قوانين العقوبات الإيرانية، والتآمر بالاحتيال على وزارة الخزانة، والمساعدة والتحريض على الإدلاء بإفادات كاذبة.


ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بشأن مهرداد في الأول من سبتمبر القادم، وقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما.


ويمكن استخدام القطع في الأسلحة النووية وتوجيه وتطوير الصواريخ، والاتصالات اللاسلكية، والهجمات الإلكترونية والتشويش اللاسلكي، بالإضافة إلى أنظمة الرادار والمراقبة.


وتحظر العقوبات المفروضة على طهران تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد أي بضائع أو تكنولوجيا أو خدمات أمريكية إلى الحكومة الإيرانية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

الولايات المتحدة ايران اخبار العالم

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