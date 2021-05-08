السيد مصيلحي أقدم مسحراتي بالمحلة: تركت الصعيد وأهوى جمع بسكويت وحلوى العيد بالحلال

المسحراتي يحلم بالحصول علي زيارة إلي بيت الله الحرام قبل وفاته

شهدت مناطق المنشية الجديدة وأبوالحسن والششتاوي بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرار جولات رجل عجوز في العقد السادس من عمره لطرق ابواب رزقه بالحلال من خلال تحركه وخروجه بطول شارع ١٠ تزامنا مع قرعه للطبول رغبه في مغازلة المواطنين وحثهم علي الصيام خلال شهر رمضان المبارك.



الحاج "السيد مصيلحي " صاحب الوجه الخمري واللهجه الصعيدية الأصيلة والذي لم يتجاوز عمره سوي ٥٧ سنة يردد عدة كلمات خلال الأسبوع الأخير من الشهر المعظم أهمها " اصحي نايم وحد الدايم .. ايام العتق من النار ... العيد علي الابواب .. كحك العيد وفرحة السكر مع ذكر الله يا مسلمين " .

"الحمد لله .. تركت أسيوط وجيت لاقاربي في المحلة وعشت في البلد اكثر من ٢٠ سنة بمارس مهنه المسحراتي وبحب دايما اخد ثواب وأجر علي الله " بتلك الكلمات أعرب عن أمنياته "نفسي أزور بيت الله الحرام ويارب يستجيب لي رب العباد وادخل بيت الله الحرام "

وتابع انه يفتخر بسعادته للنداء للأطفال مردد كلمات " اصحي يا امور وصلي الفجر حاضر .. وافرح وارقص اجازه العيد علي الأبواب " .

كما أوضح أقدم مسحراتي في قلب المدينة العمالية انه يسير مسافه قدرها ١٠ كيلومترات بين شوارع المنطقة السكنيه المذكورة راغبا في ان يكون سفير للدعوه للخير خلال شهر رمضان لافتا بقوله "شهر عظيم اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار " .



كما أكد "المسحراتي" انه يذهب قبل وقفة العيد لحصد جوائز فرحة العيد وجمع " الكحك والبسكويت.. والحلوي من كبار الرجال والسيدات " .



وأشار أنه دعا خلال جولاته الميدانيه الي اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من اخطار فيروس كورونا مستشهدا انه كانه يطرق ابواب المواطنين ويدعوهم للالتزام بإرتداء الكمامات واستخدام المطهرات للوقايه من كوفيد ١٩.

الحاج "السيد مصيلحي " اقدم مسحراتي بالمحلة:"تركت الصعيد واهوي جمع بسكوت وحلوي ال

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