رئيس مدينة الغردقة يتفقد أعمال التطوير بالميناء

تفقد اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة صيانة لمبات الإضاءة بالميناء والتأكد من أن جميعها تعمل واستكمل جولته بمتابعة أعمال الأسفلت بطريق المطار.

وأوضح رأفت أن الخطة الاستثمارية للمدينة تضمنت أعمال رفع كفاءة وتطوير العديد من الشوارع الفرية والرئيسية وذلك لظهور الغردقة بالمظهر الجمالي والحضاري كونها مدينة سياحية عالمية .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حفني محافظ البحر الأحمر بالمتابعة المستمرة لاعمال التطوير داخل مدن المحافظة.

وتنفيذا لتوحيهات اللواء عمرو حفني محافظ البحر الأحمر وتعليمات اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة بتكثيف العمل الميداني بالمدينة ورصد أي مخالفات.

وألقى مسئولي المتابعة الميدانية بالمدينة أثناء المرور الميداني على المدينة القبض على سيارة تقوم بإلقاء المخلفات البنائية بالطريق العام وتم إخطار البيئة وتحويل السائق والسيارة للنيابة العسكرية.