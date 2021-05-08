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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار الحملات التفتيشية بسوق الخضار بالقصير للتأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية

استمرا الحملات
استمرا الحملات

وجه اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، بتكثيف الحملات التفتشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، و ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمدن المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على أرواح المواطنين.

وفى ذات السياق قامت حملة موسعة من الوحدة المحلية صباح اليوم الجمعة على سوق الخضار ، ضمت أقسام المتابعة الميدانية والأزمات وقسم البيئة والاشغالات وقسم الأمن بالوحدة المحلية بالتأكد من الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية ومن وجود إعلانات للاسعار المقررة لجميع الأصناف.

وكان رئيس مدينة القصير قد شدد على التصدى لأى مخالفات والتعامل بحزم مع المخالفين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتضمنة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بداخل جميع المنافذ والأماكن التى يتردد عليها الجمهور، فضلا عن تطبيق الغرامات الفورية المقررة فى حالة إثبات المخالفة.

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