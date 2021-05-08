بإطلالة كاجوال .. شاهد احدث ظهور لـ سينتيا خليفة عبر انستجرام

نشرت اللبنانية سينتيا خليفة صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت سينتيا بإطلالة كاجوال جذابة مرتدية تيشيرت باللون الأسود في الأحمر .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر، وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.

وتتميز الفنانة سينتيا خليفة بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها.

وتشارك سينتيا خليفة في مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.