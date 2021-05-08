11 مشهد..غادة عبد الرازق: يتبقى يوم تصوير للانتهاء من "لحم غزال"

أعربت النجمة غاده عبد الرازق عن سعادتها بردود الأفعال عن مسسلسلها "لحم غزال " والذي يعرض حاليا في الموسم الرمضاني الحالي.



وقالت غاده لصدى البلد "ردود الفعل فاقت توقعاتي ؛ فهاتفي لم يتوقف من التهنئة التي توصلني من الجميع ؛ والذين أخبروني ان المسلسل حقق صدى كبير في مصر واتمني ان أعود إلى مصر لكي أري كل هذة ردود الافعال ".



وعن موعد انتهائها من المسلسل قالت " متبقي لي يوما واحدا يحتوى على ١١ مشهد ؛ فور انتهائي منهم سأكون انتهيت من تصوير مشاهدي في المسلسل .

واستطاعت النجمة غاده عبد الرازق من كسب الرهان هذا العام لتتوج نفسها كأحدى أهم النجوم والنجمات لدراما رمضان في الموسم الحالي .

واستطاعت غاده ان تلفت الأنظار بشده من خلال " مسلسلها" لحم غزال والذي لقى تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا حيث وصفوه بأنه الافضل هذا العام .

وجاءت تعليقات الجمهور على تويتر حيث كتب أحد المغردين " عاده عبد الرازق نمبر وان الدراما هذا العام ".

شهدت احداث الحلقة ٢٤ من مسلسل لحم غزال عدد من الاخداث نستعرضها من خلال السطور التالية.

وساعد "يوسف" رجل الأعمال "غزال" عقب مراقبة الشرطة للفيلا المدفون فيها والدها، حيث أخذ منزل لتسكن به،وقررت "غزال" متابعة عملية تسليم المخدرات بنفسها، ولكن "عمار" اكتشف مراقبتها له وفير مكان الإستلام.

و كان هدف "غزال" من هذه العملية معرفة مكان نجلها ولكن فشلت خطتها.

وواجهت "شوق" زوجها "شوقى" بتحرشه بإبنته وطلبت منه الطلاق .

واعترف "سعيد" بحبه لـ "شوق" وطلب منها الزواج.

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز” .

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد v