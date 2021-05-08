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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع ضحايا بيارة الصرف الصحي بالعدوة إلى 6 أشخاص

محافظ المنيا بموقع
محافظ المنيا بموقع الحادث

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط عدد من العمال داخل غرفة مشروع الصرف الصحي بقرية صفانيه بالعدوة شمال المنيا إلى 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين بالاختناق الا ان جميع المصابين تماثلوا للشفاء وتقرر خروجهم من المستشفى.

بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص سقطوا في بيارة صرف صحي بالعدوة شمال المنيا

محافظ المنيا يقود حملة لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة ويقرر غلق مقهى والتحفظ علي سيارة أجرة

ومن جانبه تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبو زيد حادث سقوط  عدد من  العمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة.

حيث انتقل المحافظ ونائبه الي موقع الحادث بقرية صفانية وتبين إنه أثناء عمل الشركة المنفذة للاعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن اعمال التطهير والتسليك من قبل احد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي ، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة انقاذه ، وأسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة  آخرين

وعلي الفور تم الدفع ب10 سيارات اسعاف وتم انتقال فريق من الانقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفي مغاغه المركزي و خروج 12مصاب لتحسن حالتهم بعد اجراء كافة الفحوصات اللازمة  ويوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفي وحالته مستقرة


وفي سياق متصل لقى 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخرين، متأثرين باختناق سقطوا في بيارة صرف صحي بقرية صفانية بمركز العدوة شمال المنيا تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من أهالي قرية صفانيه بالعدوة بتعرض مواطنين للاختناق داخل غرفة طرد بمشروع الصرف الصحي بالقرية

وعلي الفور انتقل فريق الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين سقوط عدد من شباب القرية بغرفة طرد صرف صحي بالقرية مما تسبب في مصرع 6 أشخاص متأثرين باختناق، وإصابة 8 آخرين وهم احمد. ر. ا 21 سنه، وحمادة. ا. ع 41 سنه، واحمد. م. ز 23 سنه، واحمد. ر. ح 23 سنه، ومحمد. م. ع 23 سنه، ومحمد. ر. ع 17 سنه، ووحيد. غ. ا 19 سنه، مقيمون جميعا بقرية صفانية، وصلاح. م. م 40 سنه مقيم باهناسيا ببني سويف .
تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


كان  اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد واصل برفقة نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولاته الميدانية لمتابعة مدي التزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية .

شملت جولة المحافظ المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات،بحي غرب المدينة وحي جنوب وكذلك شارع مصر بمنطقة كورنيش النيل وعدد من ميادين المدينة.

قال المحافظ، إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة  ،حيث أصبح مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية التسع بالمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ،مع ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها. 

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