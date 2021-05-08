ارتفاع ضحايا بيارة الصرف الصحي بالعدوة إلى 6 أشخاص
ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط عدد من العمال داخل غرفة مشروع الصرف الصحي بقرية صفانيه بالعدوة شمال المنيا إلى 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين بالاختناق الا ان جميع المصابين تماثلوا للشفاء وتقرر خروجهم من المستشفى.
ومن جانبه تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبو زيد حادث سقوط عدد من العمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة.
حيث انتقل المحافظ ونائبه الي موقع الحادث بقرية صفانية وتبين إنه أثناء عمل الشركة المنفذة للاعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن اعمال التطهير والتسليك من قبل احد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي ، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة انقاذه ، وأسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة آخرين
وعلي الفور تم الدفع ب10 سيارات اسعاف وتم انتقال فريق من الانقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفي مغاغه المركزي و خروج 12مصاب لتحسن حالتهم بعد اجراء كافة الفحوصات اللازمة ويوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفي وحالته مستقرة
وفي سياق متصل لقى 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخرين، متأثرين باختناق سقطوا في بيارة صرف صحي بقرية صفانية بمركز العدوة شمال المنيا تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق
تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من أهالي قرية صفانيه بالعدوة بتعرض مواطنين للاختناق داخل غرفة طرد بمشروع الصرف الصحي بالقرية
وعلي الفور انتقل فريق الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين سقوط عدد من شباب القرية بغرفة طرد صرف صحي بالقرية مما تسبب في مصرع 6 أشخاص متأثرين باختناق، وإصابة 8 آخرين وهم احمد. ر. ا 21 سنه، وحمادة. ا. ع 41 سنه، واحمد. م. ز 23 سنه، واحمد. ر. ح 23 سنه، ومحمد. م. ع 23 سنه، ومحمد. ر. ع 17 سنه، ووحيد. غ. ا 19 سنه، مقيمون جميعا بقرية صفانية، وصلاح. م. م 40 سنه مقيم باهناسيا ببني سويف .
تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد واصل برفقة نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولاته الميدانية لمتابعة مدي التزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
رافق المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية .
شملت جولة المحافظ المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات،بحي غرب المدينة وحي جنوب وكذلك شارع مصر بمنطقة كورنيش النيل وعدد من ميادين المدينة.
قال المحافظ، إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة ،حيث أصبح مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية التسع بالمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ،مع ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.