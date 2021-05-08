عمرو سعد لصدى البلد : النجاح طعمه حلو

أعرب النجم عمرو سعد عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه في رمضان الحالي بشخصية " سرية" في مسلسل ملوك الجدعنة.



وقال لصدى البلد " النجاح طعمه حلو خاصه بعدما يأتي بعد مشقة وتعب".



أضاف " انتهينا من التصوير منذ يومين فقط وواجهنا صعوبات في لبنان منها فرض حظر التجوال بسبب فيروس كورونا".

اختتم " سأعود إلى مصر الاسبوع المقبل؛ حيث أتابع النجاح في مصر حيث له مذاق اخر ".

ونشر الفنان عمرو سعد صورة له من كواليس تصوير مسلسل " ملوك الجدعنة " وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .



وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

انت عامل عظمة بجد - عاش يانجم - مسلسل جامد

“ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى

ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.