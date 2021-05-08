عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سعد لصدى البلد : النجاح طعمه حلو

عمرو سعد
عمرو سعد

أعرب النجم  عمرو سعد عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه في رمضان الحالي بشخصية " سرية" في مسلسل ملوك الجدعنة.

وقال لصدى البلد " النجاح طعمه حلو خاصه بعدما يأتي بعد مشقة وتعب".


أضاف " انتهينا من التصوير منذ يومين فقط وواجهنا صعوبات في لبنان منها فرض حظر التجوال بسبب فيروس كورونا".

اختتم " سأعود إلى مصر الاسبوع المقبل؛  حيث أتابع النجاح في مصر حيث  له مذاق اخر ".

txt

عمرو سعد يتصدر التريند في 9 دول عربية بمسلسله ملوك الجدعنة

 

txt

صور مسربة لـ عمرو سعد تكشف عن مفاجأة بملوك الجدعنة الحلقات القادمة

ونشر الفنان عمرو سعد صورة له من كواليس تصوير مسلسل " ملوك الجدعنة " وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .


وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

انت عامل عظمة بجد - عاش يانجم - مسلسل جامد

“ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى

 

ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.

مصطفى شعبان فيروس كورونا اجتماع رانيا يوسف عمرو سعد ياسمين رئيس

موضوعات متعلقة

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25.. التحقيق مع الخديوي بعد مقتل عابد تيمور

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25.. مواجهة وتهديد بالقتل بين حمزة وغفران

الجمهور يُحيي غادة عبد الرازق على تويتر: "انتي نمبر وان الدراما السنادي"

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25.. ريم سامي تفيق من العملية وتنجو من الموت

تعرف على مصير "اللي مالوش كبير" بعد إصابه ياسمين عبد العزيز والعوضي بفيروس كورونا

أول تعليق من أحمد العوضي  بعد إصابته بفيروس كورونا "خاص"

ياسمين عبد العزيز والعوضي يجريان مسحة طبية جديدة في هذا الموعد " خاص"

تعرف على تطورات الحالة الصحية لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

ارتفاع ضحايا بيارة الصرف الصحي بالعدوة إلى 6 أشخاص

الاتحاد الأوروبي يناشد الولايات المتحدة وغيرها من الدول تصدير لقاحاتها

عمرو سعد لصدى البلد : النجاح طعمه حلو

مصطفى شعبان لصدى البلد : الحلقات القادمة في ملوك الجدعنة مليئة بالمفاجآت

"العليا للفيروسات" تكشف أعراض الإصابة بكورونا في الموجة الثالثة.. فيديو

علامات ليلة القدر.. شمس صباحها صافية.. لماذا؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث القدس

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

دعاء اخر جمعة فى رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

لسبب مرعب.. رجل يعثر على 50 جلد ثعبان فوق سطح منزله|صور

للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ