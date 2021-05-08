مصرع شاب غرقًا في ترعة بكفر الشيخ.. صور

تكثف قوات الإنقاذ النهري في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جهودها في البحث عن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه ترعة ميت يزيد في نطاق مركز كفر الشيخ.



تلقت غرفة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة نصر عبد الهادي، إشارة بسقوط شاب، كان يستقل دراجة نارية من أعلى كوبري أبو عمر في مياه بحر ميت يزيد.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بسرعة الانتقال لمكان الحادث، وسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري، لانتشال الجثمان من ترعة ميت يزيد، ومازالت عمليات البحث الجارية بحضور أهالي قرية أبو عمر، التابعة لمركز كفر الشيخ.