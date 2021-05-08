التفاصيل الكاملة لمصرع 6 أشخاص بينهم شقيقان وإصابة 13 آخرين في مشروع صرف صحي بالمنيا
مصرع 6 أشخاص بينهم شقيقان وإصابة 13 آخرين في مشروع صرف صحي بالمنيا
محافظ المنيا يتابع الحادث لحظة بلحظة
الدفع ب10 سيارات إسعاف لإنقاذ المصابين
انتقال فريق من الإنقاذ النهرى والحماية المدنية لموقع الحادث
شهدت قرية صفانية بمركز العدوة شمال المنيا حادث سقوط أحد العمال داخل غرفة مشروع الصرف الصحي بالقرية مما دفع بعض الاشخاص إلي التدخل لإنقاذه ونتج عن ذلك وفاة 6 أشخاص بينهم شقيقان وإصابة نحو 13 آخرين بالاختناق لكن جميع المصابين تماثلوا للشفاء وتقرر خروجهم من المستشفى.
والمتوفيين الـ6 هم محمود. ع. ا ، وشقيقه جمال، وعرفة. ع ، وبشير . ا. ع ، وحامد. م. أ ، وعبدالله. ع. م
وقال أهالي القرية، إنه خلال قيام أحد العاملين في مشروع الصرف الصحي بالقرية، بغلق محبس أحد الغرف، انزلقت قدماه وسقط داخل مياه الصرف الصحي؛ وهو ما دفع الأهالي المتواجدين إلى التسارع لإنقاذه وقفز نحو 15 شخصًا خلفه.
وأضافوا أن أهالي القرية وفرق الإنقاذ نجحوا في استخراج 6 أشخاص "جثث هامدة"، هم:محمود. ع. ا ، وشقيقه جمال، وعرفة. ع. ا وبشير . ا. ع ، وحامد. م. أ
كما أسفر الحادث عن إصابة 13 آخرين، تم انتشالهم من غرفة الصرف الصحي وتماثلوا جميعا للشفاء بعد إصابتهم بالاختناق وهم: محمد . ع. ج ، 35 عاما، وأحمد. ر. ا 21 عاما، وحمادة. ا. ع 41 عاما، وأحمد. م. ز 23 عاما، وأحمد. ر. ح23 عاما، ومحمد. م. ع 24 عاما، ومحمد. ر. ع 17 عاما، ووحيد. غ. ا 18 عاما، وصلاح. م. م 40 عاما "مهندس الصرف الصحي".
من جانبه تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبو زيد حادث سقوط عدد من العمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة.
حيث انتقل المحافظ ونائبه الي موقع الحادث بقرية صفانية وتبين إنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن اعمال التطهير والتسليك من قبل احد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي ، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة انقاذه ، وأسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة آخرين.
وعلي الفور تم الدفع ب10 سيارات اسعاف وتم انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفي مغاغه المركزي وخروج 12مصابا لتحسن حالتهم بعد اجراء كافة الفحوصات اللازمة ويوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفى وحالته مستقرة.
كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد واصل برفقة نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولاته الميدانية لمتابعة مدي التزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
رافق المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية .
شملت جولة المحافظ المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، بحي غرب المدينة وحي جنوب وكذلك شارع مصر بمنطقة كورنيش النيل وعدد من ميادين المدينة.
قال المحافظ، إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة ،حيث أصبح مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية التسع بالمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.
وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .
وتم خلال الجولة تحرير محضر لاحد المحلات التجارية المخالفة لقرارات الغلق ،كما تم تحرير محضر لسيارة اجرة وعدد من المواطنين لمخالفة الإجراءات الوقائية.
كما التقي المحافظ بعدد من المواطنين واستمع الي مشاكلهم وملاحظاتهم ،حول عدد من الخدمات والقطاعات الجاري العمل بها، كما وجه رئيس المدينة ، بمتابعة أعمال النظافة بجميع الاحياء ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين والإسراع في إدراج عدد من الشوارع الجانبية والحارات ضمن اعمال التبليط الجاري تنفيذها.