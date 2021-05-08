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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التفاصيل الكاملة لمصرع 6 أشخاص بينهم شقيقان وإصابة 13 آخرين في مشروع صرف صحي بالمنيا

محافظ المنيا في موقع
محافظ المنيا في موقع الحادث

مصرع 6 أشخاص بينهم شقيقان وإصابة 13 آخرين في مشروع صرف صحي بالمنيا

محافظ المنيا يتابع الحادث لحظة بلحظة  
الدفع ب10 سيارات إسعاف لإنقاذ المصابين

انتقال فريق من الإنقاذ النهرى والحماية المدنية لموقع الحادث

 

شهدت قرية صفانية بمركز العدوة شمال المنيا حادث سقوط أحد العمال داخل غرفة مشروع الصرف الصحي بالقرية مما دفع بعض الاشخاص إلي التدخل لإنقاذه ونتج عن ذلك وفاة 6 أشخاص بينهم شقيقان وإصابة نحو 13 آخرين بالاختناق لكن جميع المصابين تماثلوا للشفاء وتقرر خروجهم من المستشفى.

والمتوفيين الـ6 هم محمود. ع. ا ، وشقيقه جمال، وعرفة. ع ، وبشير . ا. ع ، وحامد. م. أ ، وعبدالله. ع. م

وقال أهالي القرية، إنه خلال قيام أحد العاملين في مشروع الصرف الصحي بالقرية، بغلق محبس أحد الغرف، انزلقت قدماه وسقط داخل مياه الصرف الصحي؛ وهو ما دفع الأهالي المتواجدين إلى التسارع لإنقاذه وقفز نحو 15 شخصًا خلفه.

 

محافظ المنيا يواصل جولاته الميدانية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق

وأضافوا أن أهالي القرية وفرق الإنقاذ نجحوا في استخراج 6  أشخاص "جثث هامدة"، هم:محمود. ع. ا ، وشقيقه جمال، وعرفة. ع. ا وبشير . ا. ع ، وحامد. م. أ

كما أسفر الحادث عن إصابة 13 آخرين، تم انتشالهم من غرفة الصرف الصحي وتماثلوا جميعا للشفاء بعد إصابتهم بالاختناق وهم: محمد . ع. ج ، 35 عاما، وأحمد. ر. ا 21 عاما، وحمادة. ا. ع 41 عاما، وأحمد. م. ز 23 عاما، وأحمد. ر. ح23 عاما، ومحمد. م. ع 24 عاما، ومحمد. ر. ع 17 عاما، ووحيد. غ. ا 18 عاما، وصلاح.  م. م 40 عاما "مهندس الصرف الصحي".

من جانبه تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبو زيد حادث سقوط  عدد من  العمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة.

حيث انتقل المحافظ ونائبه الي موقع الحادث بقرية صفانية وتبين إنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن اعمال التطهير والتسليك من قبل احد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي ، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة انقاذه ، وأسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة  آخرين.

وعلي الفور تم الدفع ب10 سيارات اسعاف وتم انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفي مغاغه المركزي وخروج 12مصابا لتحسن حالتهم بعد اجراء كافة الفحوصات اللازمة  ويوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفى وحالته مستقرة.


كان  اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد واصل برفقة نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولاته الميدانية لمتابعة مدي التزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية .

شملت جولة المحافظ المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، بحي غرب المدينة وحي جنوب وكذلك شارع مصر بمنطقة كورنيش النيل وعدد من ميادين المدينة.

قال المحافظ، إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة  ،حيث أصبح مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية التسع بالمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.

وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

وتم خلال الجولة تحرير محضر لاحد المحلات التجارية المخالفة لقرارات الغلق ،كما تم تحرير محضر لسيارة اجرة وعدد من المواطنين لمخالفة الإجراءات الوقائية.

كما التقي المحافظ بعدد من المواطنين واستمع الي مشاكلهم وملاحظاتهم ،حول عدد من الخدمات والقطاعات الجاري العمل بها، كما وجه رئيس المدينة ، بمتابعة أعمال النظافة بجميع الاحياء ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين والإسراع في إدراج عدد من الشوارع الجانبية والحارات ضمن اعمال التبليط الجاري تنفيذها.
 

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حادث صرف صحي الحماية المدنية محافظ المنيا انتشال جثث هامدة الشبكات

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