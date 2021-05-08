القاهرة كابول الحلقة 25.. خالد الصاوى يرفض بيع عمارة السيدة زينب

شهدت الحلقة 25 من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث ومنها تهديد طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب ” لزوجة رمزى فى حال عدم ظهورها معه فى البرنامج ، الا انها أكدت له انها سوف تبلغ الضابط عادل “ خالد الصاوى ” فى حال تنفيذه التهديد .

أما الضابط عادل “ خالد الصاوى ” فقد رفض ان يقوم ببيع عمارة السيدة زينب الى طارق كساب وإعلن تمسكه بيها .

أحداث الحلقة السابقة :

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث ، ومنها قيام الضابط عادل “ خالد الصاوى ” بمصارحة عم حسن “ نبيل الحلفاوى ” بحقيقة المهمة التى سوف تقوم بها أبنته “ منال ” ، وذلك بعد الخلافات التى نشبت بينها وبين خطيبها .

كما كشف الضابط عادل لـ عم حسن ، حقيقة مقتل ابنه الوحيد على يد رمزى “ طارق لطفى ” .

كواليس مسلسل القاهرة كابول :

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

أبطال مسلسل القاهرة كابول :

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.