عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة كابول الحلقة 25.. خالد الصاوى يرفض بيع عمارة السيدة زينب

خالد الصاوى
خالد الصاوى

شهدت الحلقة 25  من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث ومنها تهديد طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب ” لزوجة رمزى فى حال عدم ظهورها معه فى البرنامج ، الا انها أكدت له انها سوف تبلغ الضابط عادل “ خالد الصاوى ” فى حال تنفيذه التهديد . 

 

أما الضابط عادل “ خالد الصاوى ”  فقد رفض ان يقوم ببيع عمارة السيدة زينب الى طارق كساب وإعلن تمسكه بيها . 

ملخص الحلقات 23.. خالد الصاوي يكشف مهمة حنان مطاوع في القاهرة كابول.. ورامز أمير يرفض أبوة يحيى الفخراني في نجيب زاهي زركش

القاهرة كابول الحلقة 23 .. خالد الصاوي يكشف لنبيل الحلفاوي تعاون حنان مطاوع معه

أحداث الحلقة السابقة :

 

شهدت الحلقة السابقة  من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث ، ومنها قيام الضابط عادل “ خالد الصاوى ” بمصارحة عم حسن “ نبيل الحلفاوى ” بحقيقة المهمة التى سوف تقوم بها أبنته “ منال ” ، وذلك بعد الخلافات التى نشبت بينها وبين خطيبها .

كما كشف الضابط عادل لـ عم حسن ، حقيقة مقتل ابنه الوحيد على يد رمزى “ طارق لطفى ” . 

 

كواليس مسلسل القاهرة كابول :

 

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر

 

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

 

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

 

أبطال مسلسل القاهرة كابول :

 

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

طارق لطفي خالد الصاوي حنان مطاوع نبيل الحلفاوي فتحي عبد الوهاب القاهرة كابول مسلسل القاهرة كابول عبد الرحيم كمال

موضوعات متعلقة

ملخص الحلقات 23.. خالد الصاوي يكشف مهمة حنان مطاوع في القاهرة كابول.. ورامز أمير يرفض أبوة يحيى الفخراني في نجيب زاهي زركش

سميرة الأسير لـ صدى البلد : طارق لطفي «بيخوّف» عندما يتقمص شخصية الشيخ رمزي .. وهذه صعوبة هجمة مرتدة

ترشيحاتنا

ارتفاع ضحايا بيارة الصرف الصحي بالعدوة إلى 6 أشخاص

الاتحاد الأوروبي يناشد الولايات المتحدة وغيرها من الدول تصدير لقاحاتها

عمرو سعد لصدى البلد : النجاح طعمه حلو

مصطفى شعبان لصدى البلد : الحلقات القادمة في ملوك الجدعنة مليئة بالمفاجآت

"العليا للفيروسات" تكشف أعراض الإصابة بكورونا في الموجة الثالثة.. فيديو

علامات ليلة القدر.. شمس صباحها صافية.. لماذا؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث القدس

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

دعاء اخر جمعة فى رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

لسبب مرعب.. رجل يعثر على 50 جلد ثعبان فوق سطح منزله|صور

للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ