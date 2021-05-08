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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهاء سلطان ينعي المنتج محروس عبدالمسيح بكلمات مؤثرة

صدى البلد

نعي الفنان بهاء سلطان المنتج الكبير محروس عبدالمسيح، والد المنتج نصر محروس، ومهندس الصوت والمنتج هاني محروس الذي توفي منذ قليل  متأثرا بفيروس كورونا .

وكتب بهاء سلطان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فسيبوك : خالص العزاء في وفاة الأستاذ محروس عبد المسيح ، والد كل من أ/نصر محروس وهاني محروس وأمير محروس.. خالص العزاء للأسرة الكريمة ، ربنا يرحمه ويغفر له ويلهم اهله وزويه الصبر والسلوان.
 

جدير بالذكر ان توفى منذ قليل، المنتج الكبير محروس عبدالمسيح، والد المنتج نصر محروس، ومهندس الصوت والمنتج هاني محروس، متأثرا بفيروس كورونا.

 

وكان قد  ان أصيب والد ووالدة المنتج نصر محروس، بفيروس كورونا المستجد الامر الذي استدعى نقلهما إلى العناية المركزة لحين استقرار حالتهما الصحية.

وكتبت ابنة المنتج الراحل، أميرة محروس، طلبت الدعاء له قبل يوم، فكتبت على صفحتها على موقع التواصل «فيس بوك»: «أشفي بابا يا رب بابا يارب في يمينك واللي في يمينك ما بيضعش أمين».

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