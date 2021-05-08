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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج مسلسل ملوك الجدعنة يكشف عن موعد تسليم الحلقة الأخيرة

احمد خالد موسي مع
احمد خالد موسي مع ملوك الجدعنة

كشف أحمد خالد موسي مخرج مسلسل" ملوك الجدعنة " لصدى البلد عن موعد انتهائه من مونتاج وتسليم الحلقة الأخيرة للمسلسل.


وقال موسي " سأسلم اليوم السبت الحلقة الأخيرة من مسلسل ملوك الجدعنة ؛ لأعود بعدها إلى مصر يوم الأحد بعد فترة طويله قضيتها في لبنان ".

وأضاف" أن تنجز مهمه تصوير مسلسل في هذا الوقت القصير ومع بناء ديكور الحارة .. فهذا شئ إعجازى".
وعن المشاركة الأولي لبنته كارما في عمل فني قال " سعيد لها وبنجاحها في للمسلسل؛ وسأعمل على تطوير أدائها فهي موهوبة ".

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مصطفى شعبان لصدى البلد : الحلقات القادمة في ملوك الجدعنة مليئة بالمفاجآت


 

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أحمد خالد موسى بصحبة "ملوك الجدعنة" في بيروت

وتصدر هاشتاج مصطفى شعبان، تريند رقم واحد في مصر والدول العربية بعد عرض الحلقة 24 من مسلسل ملوك الجدعنة الذي يعرض على قناة ام بي سي مصر بسبب الأحداث المشوقة التي تضمنتها أحداث الحلقة والتي نالت إعجاب الجميع، ويشارك شعبان العمل النجم عمرو سعد.

وهذه ليست المرة الأولى الذي يتصدر فيها النجم مصطفى شعبان تريند رقم واحد في مصر والدول العربية بمسلسل ملوك الجدعنة، فقد تصدر سابقا اكثر من مرة، ومنذ عرض أولى حلقات العمل وهو متصدر مؤشرات البحث تويتر.

ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.

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