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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون اليوم

صدى البلد

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي اليوم السبت ساثهامبتون ضمن منافسات الأسبوع 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي والذي سيقام على أرض ملعب الأنفليد.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون اليوم
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو، ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

من ناحية أخرى وضع الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، نجمنا المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، ضمن خططه من أجل تدعيم صفوف فريقه الموسم المقبل.

وبحسب كريستيان فالك، مسئول القسم الرياضي بصحيفة “ بيلد" الألمانية، فإن توخيل قدم لإدارة تشيلسي قائمة مختصرة من اللاعبين، من أجل التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار فالك إلى أن توخيل وضع صلاح في قائمته المختصرة، إضافة إلى النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر الإيطالي.

وانتقل محمد صلاح لصفوف ليفربول صيف عام 2017، قادمًا من روما الإيطالي مقابل ما يقرب من 45 مليون يورو، وينتهي عقده مع صفوف الفريق بنهاية موسم 2022-2023.

وسبق لمحمد صلاح اللعب في صفوف فريق تشيلسي، حيث انتقل له في يناير لعام 2014 قادمًا من صفوف بازل السويسري مقابل 16 مليون يورو، لكنه لم يأخذ فرصته الكاملة لتتم إعارته لصفوف فيورنتينا، ثم لروما الإيطالي، قبل أن يتم بيعه بصفة نهائية لهم صيف عام 2016، مقابل 15 مليون يورو.

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