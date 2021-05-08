أبرز أحداث الحلقة 25 لـ مسلسلات رمضان 2021

مسلسلات رمضان 2021

شهدت الحلقة 25 من مسلسلات رمضان 2021، العديد من التطورات في الأحداث خاصة مع مرور أكثر من نصف شهر رمضان، نستعرض لكم تفاصيل الحلقة الـ18 من خلال التقرير التالي:

لعبة نيوتن :

شهدت الحلقة 25 من مسلسل لعبة نيوتن العديد من الأحداث ، ومنها قيام مؤنس" محمد فراج " بترك المنزل والإقامة في فندق ، فيما حاولت هنا " منى زكى " ان تصالحه .

أما زياد " أدم الشرقاوى " فقد جاء الى مصر لزيارة هنا ونصحها بترك مؤنس " محمد فراج " لأنها لا تحبه كزوج ، وقد فوجئ بانها أحضرت والده ليقوم برؤيته إلا أنه تعامل معه بشكل حاد .

وكشف الطبيب لـ بدر " سيد رجب " ان حالة أمينة “ عائشة بن أحمد “ الصحية متدهورة للغاية وأن الأورام قد انتشرت فى جسدها ، كما قام حازم ” محمد ممدوح ” بالحصول على منزل بالإيجار لعيش فيه برفقة أمينة .

القاهرة كابول :

شهدت الحلقة 25 من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث ومنها تهديد طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب ” لزوجة رمزى فى حال عدم ظهورها معه فى البرنامج ، الا انها أكدت له انها سوف تبلغ الضابط عادل “ خالد الصاوى ” فى حال تنفيذه التهديد .

أما الضابط عادل “ خالد الصاوى ” فقد رفض ان يقوم ببيع عمارة السيدة زينب الى طارق كساب وإعلن تمسكه بيها .

قصر النيل :

مع الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل قصر النيل، حاولت كاميليا (دينا الشربيني) الضغط على خالها ممدوح سعيد ( محمود البزاوي) للمرة الأخيرة قبل تنفيذ خطتها البديلة بالتعاون مع منير ( عمرو السعيد) ولكنه يرفض الإفصاح عن مكان الكنز الذهبي، فبدأت بمراقبة المحامي عزت درويش (صلاح عبد الله) لتكتشف قصر مصر الجديدة الذي يختبأ فيه منصور السيوفي (صبري فواز)، لتصبح على خطوة واحدة من اكتشاف حقيقة عودة منصور للحياة.

كما فاجأ نبيل السيوفي (نبيل عيسى) الجميع ووقع على عقد بيع قصر النيل للمستثمر الإيطالي السير جلدوني، دون استشارة كاميليا أو بقية إخوته، مما ينذر بمعركة قضائية بين جميع الأطراف للحصول على القصر، الذي هو في الأصل ملك لكاميليا بموجب وصية منصور السيوفي.

وفي نفس الوقت اقتاد مجهولون يدعون أنهم من الشرطة ممدوح سعيد إلى مكان مجهول لاستجوابه عن كل جرائمه، وبالتزامن مع ذلك ظهر آخرون وسرقوا الجنيهات الذهبية وانطلقوا إلى مكان مجهول، فهل هذا جزء من خطة كاميليا أم أن هناك أياد خفية تسعى وراء الذهب أيضًا؟

نسل الأغراب:

شهدت الحلقة ٢٥ من مسلسل "نسل الأغراب" مواجهه بين عساف وجليلة حيث حذرته أن يضرب أولاده مرة اخرى .

كما توعد أحمد مالك _حمزة_ غفران الغريب حيث هدده انه سيقتله في حال موت حبيبته فاطمة .

وأثناء حديث عساف مع مسعد في المستشفي ؛ تفاجأوا ان فاطمة قد فاقت من العملية وذلك بعد ان تم نزعت الرصاصة منها لتنجو من الموت .

وذهب حمزة إلى على الغريب ؛ حيث أنكر ان غفران الغريب هو من حاول قتل فاطمة .. كما أخبرهم ان جليله حزينة على غفران .

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

اللي مالوش كبير:

بدأت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل " اللي مالوش كبير" المذاع يوميا علي قناة "سي. بي. سي" في تمام الساعة التاسعة مساءً باتصال الضابط محمود الرحاوي لضبط واحضار سيف الخديوي بعد مقتل عابد تيمور في فندقه، وتوجه الضابط " حسام" لاحضار الخديوي من منزله لتصدم غزل بطلب التحقيق مع زوجها.

فيما قام حسن خاطر بدفن ضاحي دون ابلاغ الشرطة للانتقام من الخديوي بطريقته.



قام عماد بالاتصال بنادين ليبلغها بخبر انتحار عابد تيمور ويطلب منها الحضور للفندق سريعاً، وأرسل الخديوي رسالة لرجاله أثناء تواجه في القسم عن مقتل ضاحي وطلب منهم الاختفاء لحين عودته، وبدأ محمود الرحاوي التحقيق مع الخديوي وطلب منه التحديث حول مقتل شخص ولكنه لم يفصح عن هويته ليبدأ التوتر يظهر علي الخديوي ليعتقد أنه يتحدث عن مقتل ضاحي ليبدأ الاستفسار عن مين القتيل حتي يتحدث الرحاوي بأن مقتل عابد ويطلب منه الاعتراف ليؤكد له الخديوي انه لا يعلم الخبر إلا منه الان.





يذهب الخديوي بعد الإفراج عنه ليبلغ غزل بإن عابد تيمور مات لتصطدم من الخبر لتستفسر عن سبب وفاته ليخبره انه السبب غير معروف والبعض يقول انه انتحر ويغضب عليها لغضبها بعد معرفتها بالخبر.





بدأت الخلافات تدب بين نادين وعماد بعد أن تحاسبوا علي طريقة تقسيم التركة خاصة إنها اصبحت تملك أكثر من نصف التركة وقام عماد بفسخ تعاقد هويدا ووضعها علي البلاك ليست، وفي المقابل بدأت علاقة مالك وشقيقة الرحاوي تتطور ومقابلتهم تزداد ليتفقوا علي الزواج وأن يهتم بدراسته وحياته العملية.





انتهت الحلقة بتوجه نادين وعماد إلي محامي عابد تيمور لمعرفة إجراءات الوراثة وحجم الميراث وهل يوجد ورثة من اقاربه ليخبرهم أنه سيتحري عن عدد اقاربه وليتذكر اتفاقه مع عابد قبل وفاته أثناء تواجده بالعين السخنة بكتابة كل املاكه وامواله

في البنوك بأسم غزل واخراج نادين من الحسبة.



ابطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير

قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.

ضد الكسر :

بدأت أحداث الحلقة 25، من مسلسل ضد الكسر، بطولة نيللي كريم بتذكر بيومي فؤاد حادث وفاة نجله بعد إطلاق النار عليه من أحد مرضى والده.

وتستمر الأحداث، ويحاول محمد فراج، العودة لزوجته نيللي كريم، بعد الانفصال، لكنها ترفض فكرة العودة له مرة آخرى، كذلك تحاول نيللي كريم التقرب من بيومي فؤاد، بعد معرفتها حادث وفاة نجله.

كما ذهبت مايا إلى كريم واعترفت له انها اتفقت مع شقيقها إياد لكي يقوموا بالنصب عليه .

وتنتهي الحلقة بقيام إياد بإرسال فيديو إلى ليلى وسلمى والذي تحصل عليه من مالك بعد ان قام بضربه .

مسلسل موسى:

شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون لمسلسل موسى، ذهاب موسى (محمد رمضان) إلى حفل للسفير، وأثناء الحفل يلتقي صدفة بالقائد الإنجليزي الذي كان يحاربه «السير جون القائد الأنجليزي» (نجيب لحسن)، وذلك بعدما كان يحاربه مرارًا أثناء وجوده في الصعيد.

كما شهدت الحلقة الخامسة والعشرون لمسلسل موسى، ذهاب موسى (محمد رمضان) للسفر إلى غزة والعمل في تجارة الراديو، ليعود بعدها بشحنة كبيرة من اجهزة الراديو إلى باب اللوق مرة أخرى.

ويحاول شهاب باشا (صبري فواز) السفر إلى شقيق زوجته موسى (محمد رمضان) ليعيده إلى شقيقته شفيقة (هبة مجدي)، لكن كحلة (فريدة سيف النصر) تحذره من ذلك، في الوقت الذي تدبر فيه شقيقة شهاب باشا للتخلص منه بالاتفاق مع نوفل (منذر رياحنة).



مسلسل الاختيار2:

بدأت الحلقة الخامسة والعشرون لمسلسل الاختيار 2، التي حملت اسم مأمورية الواحات- بتحرك قوات الأمن المركزي تجاه المنطقة التي يعسكر فيها العناصر الإرهابية في الواحات بقيادة الإرهابي عماد عبد الحميد، وفي ظل تواجد المسماري.

وأبرزت بداية المأمورية، أن المنطقة التي ذهب لها رجال الأمن، واعرة، وأوشك الوقود على النفاد، كما أن شبكة الاتصال بدأت تنقطع عنهم، ويرصد أحد العناصر الإرهابية، تحرك قوات الأمن، ويبلغ عماد عبد الحميد (الشيخ حاتم)، بذلك؛ فيتحرك العناصر تجاههم، مستخدمين سيارات الدفع الرباعي، والـ"آر بي جي" ومدافع الهاون.

وبمجرد وصول سيارات الأمن لنقطة الاشتباك؛ تباغتهم العناصر الإرهابية بقذاف الـ"آر بي جي"، وأسلحة الرشاش، والأسلحة الثقيلة؛ ما دفع القوات للنزول، والاشتباك مبكرًا، فسقط النقيب إسلام محمد حلمي علي مشهور، أول شهيد من شهداء هذه الملحمة.

واستمرت ملحمة مأمورية الواحات، لأكثر من نصف مدة الحلقة الخامسة والعشرون لمسلسل الاختيار 2، وأبرزت الحلقة سقوط الشهيدين (الرائد محمد عبد الفتاح سليمان عبد الحافظ، النقيب عمرو صلاح الدين محمد عفيفى) واحدًا تلو الآخر، بعد الشهيد إسلام مشهور، عقب اشتباك عنيف مع العناصر الإرهابية.

ووثقت الحلقة الخامسة والعشرون لمسلسل الاختيار 2، جنازة شهداء مأمورية الواحات بلقطات حقيقية من الجنازة المهيبة لهم، وتبعها أغنية خاصة للكينج محمد منير، عبرت عن اللحظات المؤثرة لسقوط الشهداء.

وشهدت الحلقة، وضع عالية (أسماء أبو اليزيد) مرلودها لزوجها الضابط يوسف الرفاعي (أحمد مكي) الذي يترك المستشفى سريعًا ويذهب إلى عمله بعدما علم بواقعة الواحات، في ظل تحمس الضابط زكريا (كريم عبد العزيز) للذهاب إلى الواحات رغم تحرك قوات الجيش هناك.

ويسرع الضابط زكريا إلى المستشفى للاطمتنان على المصابين، ويعلم بتفاصيل موقع الواحات من أحد المجندين الذين نجوا من الواقعة، ويتحدث رئيس جهاز الأمن الوطني عن تضحية رجال الواحات بأرواحهم في صد تحرك العناصر الإرهابية تجاه المنطقة المركزية، ومنعهم سلسال دم طويل، كاد أن يحدث؛ لولا تدخلهم.

ويتحدث الضابط يوسف الرفاعي، مع مولوده الجديد، ويخبره أنه كاد يُستشهد في معركة الواحات، وأنه لو استشهد؛ فسيطمئن بأنه سيترك رجلا مع والدته، ويقرر تسميته «وحيد».



مسلسل هجمة مرتدة:

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة، بولادة زوجة عمار المقدسي (أحمد صلاح حسني) ووضعها ولد أسمته حسن، وتقوم المخابرات المصرية بطمأنة عمار على زوجته، وترسل له رسالة في طعامه داخل السجن الذي يمكث به في شرق أوروبا.

وتسعى شبكة العناصر الإرهابية في شرق أوروبا، لتجنيد سيف العربي (أحمد عز) فيقومون بعمل حيلة عليه، فيقومون في شركة عدنان بدس ساعة ثمينة في جيبه، ويتهمون بسرقتها، ويفصلونه من العمل حتى يضيقون عليه ويجعلونه مضطرًا للعمل في التنظيمات الإرهابية.

ويقوم سيف العربي بمخادعتهم، ويبدأ في البحث عن عمل جديد ولكنه لا يفلح، ثم يعود مرة أخرى إلى الشيخ صلاح –رجل يهودي ينحل ديانة الإسلام لتجنيد الشباب في أعمال إرهابية- ، ثم يقوم صلاح بخداعه.

ويلتقي الضابط رفعت (هشام سليم) بالضابط أكرم (نضال الشافعي) ويشرح له تفاصيل الأوضاع في 2010، لاسيما بعد الأوراق التي حصلت عليها المخابرات من دينا أبو زيد (هند صبري) ويحكي لها أن هناك تدخل من 3 قوى استعماريه (إسرائيل وتركيا وإيران)، وأن المخطط الذي يسعون له سوف يحدث إما في نهاية هذا العام أو بداية العام المُقبل.

وتعلم المخابرات أن دينا هي أهم عنصر في مركز الجبارتي خلال الوقتي الحالي، وأنهم يريدون تفعيل دور معد البرامج وائل في أسرع وقت، ويلتقي الضابط أكرم بالمعد وائل بالفعل ويخبره بطبيعة شخصيته وعمله في المخابرات، ويبدأ في الحديث معه حول مهمته التي يعمل لها.

وتذهب منار العربي (مايان السيد) إلى مركز الجبارتي وتبدأ العمل معهم، وتصطدم دينا بها، وتتذكر شقيقها سيف (أحمد عز) الذي تحبه كثيرًا، وأخبرها عنها، بينما يلتقي سيف بـ صلاح –رجل يهودي يدعي الإسلام ويقوم بتجنيد الشباب للجماعات الإرهابية- ويخبره بأنه وفر له عمل مع صحفي وباحث.

وتلتقي نازلي تحسين (إنجي المقدم) لـ جبران (كميل سلامة) وتخبره بأنها تلقت رسالة من أنقرة، بأن المخابرات المصرية تسعى لإحباط الخطة لكنهم لن يتمكنوا، في الوقت الذي يلتقي فيه سيف بالضابط رامي ويطمئنه على أنه وشقيقه الصغير، ويخبره سيف أنه يكمل مهمته ولن يعود إلى مصر.

ويلتقي جبران بـ ريكاردو (قيس الشيخ نجيب) مع جبران، ويسأله عن شكه في سيف، ويستبع ذلك لكنه يخبره بالتأكد منه وإن تبين له أنه تابع للمخابرات المصرية سوف يدفعه إلى مصيره المحتوم، وتختتم أحداث الحلقة الخامسة والعشرون بتوجه سيف مع صلاح إلى مكان الصحفي والباحث الذي سيعمل معه سيف.

