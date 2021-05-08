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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملوك الجدعنة الحلقة 26.. زاهي العتال على قيد الحياة

ملوك الجدعنه
ملوك الجدعنه

فجرت الحلقة 26 من مسلسل ملوك الجدعنة مفاجأة بعد ظهور زاهي العتال الذي اتضح أنه على قيد الحياة ولم يقتل على يد سرية وسفينة.

اتضح أن زاهي العتال هو المحرك وراء محاولة سرقة مخازن مارسيل وسليم التي يشرف عليها كل من سرية وسفينة على حدا، وأنه يحاول توريط الجميع في مشكلات جديدة.

نقل سفينة شقيقته نجلاء وحبيبته روان إلى فيلا جيديدة بعدما ظهر بنيولوك وملابس جديدة ويبدو أنه ينوي الزواج مِن روان بعد طلاقها من غالب.

تورطت فاتن حرفوش في فضيحة جديدة بعدما صورتها زميلتها في السكن داخل حمام الغرفة لابتزازها وطلبت منها العمل في سكة غير مشروعة لكنها رفضت وتعاركت معها.

تزوج سعيد من بسنت رسميا على يد محامي ى٢ شهود لتبدأ خطتهما في التواصل مع سرية وإقناعه بإعطائهما من أمواله.

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مصطفى شعبان لصدى البلد : الحلقات القادمة في ملوك الجدعنة مليئة بالمفاجآت

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بعد 24 حلقة من ملوك الجدعنة.. مصطفى شعبان يتصدر تريند رقم 1 في مصر والدول العربية

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