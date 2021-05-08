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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضد الكسر الحلقة 25.. مايا تعترف لكريم باتفاقها مع شقيقها

نيللي كريم
نيللي كريم

بدأت أحداث الحلقة 25، من مسلسل ضد الكسر، بطولة نيللي كريم بتذكر بيومي فؤاد حادث وفاة نجله بعد إطلاق النار عليه من أحد مرضى والده.

وتستمر الأحداث، ويحاول محمد فراج، العودة لزوجته نيللي كريم، بعد الانفصال، لكنها ترفض فكرة العودة له مرة آخرى، كذلك تحاول نيللي كريم التقرب من بيومي فؤاد، بعد معرفتها حادث وفاة نجله.

كما ذهبت مايا إلى كريم واعترفت له انها اتفقت مع شقيقها إياد لكي يقوموا بالنصب عليه .

وتنتهي الحلقة بقيام إياد بإرسال فيديو إلى ليلى وسلمى والذي تحصل عليه من مالك بعد ان قام بضربه .

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شاهد.. نيللي كريم برفقة تارا عماد من كواليس ضد الكسر

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مسلسل ضد الكسر الحلقة 22 .. اتهام نيللي كريم بالسرقة

أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.


برومو مسلسل ضد الكسر


وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم  خلال برومو المسلسل،  وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر


تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.


قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021
-cbc
– قناة دبي
– ألفا مسلسلات

 

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم دراما رمضان كارول سماحة مصطفى درويش رمضان 2021 مسلسل ضد الكسر

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