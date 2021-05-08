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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور خالد النبوي يتلقى إشادة الجمهور بعد استشهاده في الاختيار 2

نور خالد النبوي
نور خالد النبوي

لقى الفنان الشاب ؛ نور خالد النبوي ابن الفنان خالد النبوي إشادة مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحلقة 25 من مسلسل الاختيار٢ .


وشارك  نور خالد النبوى، متابعيه وجمهوره، بصورة للملازم أول أحمد شوشة، الذى استشهد في عملية الواحات، والتي جسد شخصيته فيها بالحلقة الـ 25 من مسلسل الاختيار 2، التي عرضت أمس، وحققت عددا مشاهدات ضخم.

ونشر نجل الفنان خالد النبوي، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، صورة للشهيد ملازم أول أحمد شوشة، وكتب بعض من كلمات الأغنية التي أهدتها شركة المتحدة لشهداء الواحات، والتي جاءت "أحمد شوشة ده زيه مافيش، واقف فى الواحة بطل ما جريش".

وكان أول ظهور لنور؛  في الحلقة الـ17 من مسلسل "الاختيار 2".

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وظهر نور  في الحلقة 17 في مشهد جمعه بعدد من الشباب وضيف شرف الحلقة الفنان بيومي فؤاد.

والشهيد ملازم أول أحمد شوشة الذي جسد دوره نور خالد النبوي، تخرج من أكاديمية الشرطة دفعة 2016، وكان من العناصر الشرطية التى تمتلك كفاءة قتالية والتحق بالقوات الخاصة، وشارك في عملية الواحات التي استشهد فيها إلى جانب عدد من ضباط العمليات الخاصة والأمن الوطني.


يعرض مسلسل "الاختيار ٢" علي قناة ON في العاشرة مساءً وهو أحد الأعمال التي أنتجتها شركة سينرجي في خدمة القضايا الوطنية المصرية، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف ومن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وسيناريو هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي.

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