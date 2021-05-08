أول تعليق من جوميز بعد تسجيله 100 هدفا مع الهلال السعودي

اكتسح فريق الهلال نظيره الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

وسجل بافيتيمبي جوميز هدفين في فوز فريق الهلال على الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف في مؤجلة الجولة الـ26 من الدوري السعودي.

وقال جوميز عن تسجيله 100 هدف مع الهلال: “أنا لا أستطيع تسجيل 100 هدف بمفردي، شكراً لكم، لكن إن لم نحتفل بالدوري ونكون أبطال فلن يعني هذا الانجاز شيئاً. أنا أريد اللقب”.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن بافيتيمبي جوميز قد وصل لهدفه رقم 100 بقميص النادي منذ انضمامه في صيف 2018.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 51 في صدارة جدول الترتيب، ليقترب من حسم لقب الدوري، بينما توقف رصيد الشباب عند 48 نقطة في المركز الثالث، قبل 4 جولات من النهاية.