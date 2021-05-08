عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضل راجل الحلقة 26.. كابتن جلال يتوصل لفيديو حادث شهد وورقة الزواج العرفي

ياسر جلال
ياسر جلال

بدأ كابتن جلال جلال خطة انتقامه ممن أضروا بابنته شهد في الحلقة 26 من مسلسل ضل راجل وتوصل إلى الفيديو وورقة الزواج العرفي.

بعدما تنكر كابتن جلال في زي موظف ديلفري واقتحم منزل حازم ليجد صديقه الذي يقيم معه في حالة صعبة بعدما تناول جرعة مخدرات زائدة توفي على إثرها.

ثم تعقب حازم بعدما طلب من نادين الزواج منه رغم رفض والدتها، وقبض عليه واختطفه وعلم منه مكان إثباتات حق ابنته لدى عمرو صديقهم.

اقتحم كابتن جلال منزل عمرو واعتدى عليه بالضرب وأخبرته زوجته السكرتيرة بمكان الورقة والفيديو وبعد حصوله عليهما أخبره عمرو أن والد غادة قتل الطفلة الرضيعة بعد خطفها.

ترك كابتن جلال في مسلسل ضل راجل منزل عمرو وأثناء مغادرته تلقى ضربة بالرصاص من الخلف من صديق سليم النجار.

عاد كل من سليم وغادة من شهر العسل ليجد البوليس في انتظاره وألقوا القبض عليه بتهمة خطف الطفلة.

مسلسل ضل راجل ضل راجل قتل الطفلة كابتن جلال شهر العسل زواج الزواج العرفي

موضوعات متعلقة

ملوك الجدعنة الحلقة 26.. زاهي العتال على قيد الحياة

فركش مسلسل الـ Big Million لآسر ياسين ونيللي كريم على راديو إنرجي

في ذكرى وفاته.. قصة رحيل رياض الهمشري في لبنان

وداعا دكتور إيفري .. جيسي ويليامز يغادر Grey’s Anatomy

خروج مؤسس قناة طيور الجنة من المستشفى بعد تحسن حالته

علي قاسم: أشاهد مسلسل لعبة نيوتن وفخور بالظهر فيه كضيف شرف

ضل راجل الحلقة 25.. تورط مدير المستشفى في خطف طفلة شهد ووالدها يتنكر في زي ديلفري

عرض فيلم Cinderella لكاميلا كابيلو على منصة أمازون

ترشيحاتنا

محتاجة للدعاء.. نجل الفنانة نادية العراقية يكشف تطورات حالتها الصحية

بسبب الميراث.. خلاف بين طليقة الموسيقار جمال سلامة وشقيقه

الهند تسجل حصيلة قياسية في وفيات كورونا اليومية

أدعية ليلة القدر كاملة .. 120 دعاء تحقق لك المستحيل

محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بالعدوة

الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع بالجوف وإسقاط طائرة للحوثي في مأرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن

دعاء اخر جمعة فى رمضان

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

لسبب مرعب.. رجل يعثر على 50 جلد ثعبان فوق سطح منزله|صور

للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ