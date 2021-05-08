ضل راجل الحلقة 26.. كابتن جلال يتوصل لفيديو حادث شهد وورقة الزواج العرفي

بدأ كابتن جلال جلال خطة انتقامه ممن أضروا بابنته شهد في الحلقة 26 من مسلسل ضل راجل وتوصل إلى الفيديو وورقة الزواج العرفي.

بعدما تنكر كابتن جلال في زي موظف ديلفري واقتحم منزل حازم ليجد صديقه الذي يقيم معه في حالة صعبة بعدما تناول جرعة مخدرات زائدة توفي على إثرها.

ثم تعقب حازم بعدما طلب من نادين الزواج منه رغم رفض والدتها، وقبض عليه واختطفه وعلم منه مكان إثباتات حق ابنته لدى عمرو صديقهم.

اقتحم كابتن جلال منزل عمرو واعتدى عليه بالضرب وأخبرته زوجته السكرتيرة بمكان الورقة والفيديو وبعد حصوله عليهما أخبره عمرو أن والد غادة قتل الطفلة الرضيعة بعد خطفها.

ترك كابتن جلال في مسلسل ضل راجل منزل عمرو وأثناء مغادرته تلقى ضربة بالرصاص من الخلف من صديق سليم النجار.

عاد كل من سليم وغادة من شهر العسل ليجد البوليس في انتظاره وألقوا القبض عليه بتهمة خطف الطفلة.