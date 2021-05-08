بصور من الفرح.. شيما صابر تحتفل بعيد زواجها الأول

احتفلت الإعلامية شيما صابربعيد زواجها الأول، وذلك من خلال نشر صورة لها برفقة زوجها رامي صبري عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشرت شيما صابرعدة صور من فرحها وعلقت قائلة : النهاردة بتعدي أول سنة لينا بعد الجواز وأحلي حاجة فيها أكيد زين.

يذكر ان رزقت الإعلامية شيما صابر بمولودها الأول من زوجها رامي صبري مدافع فريق إنبي الذي حرص علي التواجد إلي جوار زوجته بغرفة العمليات.

ونشرت شيما صابر صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت قائلة: الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب اشكر فريق تمريض المستشفى إلي أخدو بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان.