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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تسجل حصيلة قياسية في وفيات كورونا اليومية

الهند تسجل حصيلة قياسية في وفيات كورونا اليومية

صدى البلد

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 4 آلاف وفاة حصيلة ضحايا كورونا في الهند خلال 24 ساعة.

وفي الأثناء، تواجه الحكومة الهندية مطالب بفرض إغلاق صارم لكبح كورونا ومن أجل إبطاء الارتفاع المدمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كما قررت محكمة في نيودلهي الأربعاء ما إذا كانت ستعاقب المسؤولين لفشلهم في التعامل مع أزمة إمدادات الأكسجين التي استمرت أسبوعين في المستشفيات المنهكة.

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من جانبه قال راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر المعارض، "الإغلاق هذا الأسبوع هو الخيار الوحيد الآن بسبب افتقار الحكومة لأي استراتيجية"، وفقا للأسوشيتد برس.

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