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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حررت محضر بعد وفاته

بسبب الميراث.. خلاف بين طليقة الموسيقار جمال سلامة وشقيقه

الموسيقار الراحل
الموسيقار الراحل جمال سلامة

حررت السيدة وفاء بناني طليقة الموسيقار الراحل جمال سلامة، ووالدة نجليه هاني ودينا، محضرا في نقطة شرطة الجزيرة، يحمل رقم ٨ أحوال نقطة شرطة الجزيرة بتاريخ السابع من مايو.

جاء البلاغ المقدم يتهم عددا من أقارب الراحل وعلى رأسهم شقيقه فاروق سلامة ونجلته نورهان سلامة وزوجها، متهمة إياهم بتبديد ممتلكات الراحل وإخفاء بعضها عن الورثة الشرعيين، وذلك بعد اقتحامهم للأستديو الذي كان يعيش الراحل سنواته الأخيرة بمنطقة الزمالك، بالتزامن مع شعائر الجنازة، وقيامهم بتغيير الكالون الخاص بباب الشقة لمنع الورثة الشرعيين من دخول الشقة.

وقالت طليقة الراحل: "فوجئت خلال مراسم جنازة الراحل ظهر اليوم، بغياب جميع أقاربه، واكتشفت بعدها من خلال حارس العقار الذي يوجد به الاستوديو الخاص بالفنان الراحل بمنطقة الزمالك، أن فاروق سلامة اقتحم الاستوديو بالتزامن مع شعائر الجنازة، بغير وجه حق، علما أن جميع أشقائه وشقيقاته لم يقوموا بزيارته طوال سنوات مرضه، وكنت أذهب إليه باستمرار لخدمته بنفسي رغم طلاقنا منذ سبع سنوات، علما بأن الورثة الشرعيين للراحل هم ابني هاني الذي يقيم في ألمانيا حاليا، وابنتي دينا التي تقيم معي، وابنته سونيا من زوجة سابقة وتقيم في أسبانيا

وأشارت طليقة الموسيقار الراحل جمال سلامة، إلى أن هاني سلامة نجل الراحل غاب عن الجنازة بسبب تواجده في ألمانيا ومن المقرر عودته للقاهرة غدا الأحد، مؤكدة أنها لن تترك حق نجليها ليس بحثا عن أي أموال ولكن تعلقا بإرث الراحل الفني، موضحة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أشقاء وأقارب الراحل.

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