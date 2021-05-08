الأرخص بـ مليون جنيه.. 5 سيارت SUV فاخرة موديلات 2021 .. صور

تختلف أذواق و اختيارات راغبي اقتناء سيارات فئة الـ SUV، خاصةً اذا كانت فارهة و فاخرة، فمنهم من يبحث عن أقصة درجات الفخامة و الرفاهية، وأخرين يفضلون عوامل الأمان و المساحة الداخلية، غلا أن العلامات الألمانية كان لها نصيب الأسد فى هذه الباقة.

يستعرض موقع " صدى البلد " الإخبارى، 5 سيارات فاخرة من فئة SUV موديلات 2021 داخل السوق المصري للسيارات.

1 ـ بورش ماكان

جاءت سيارة بورش ماكان بمحرك من 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن هواء تيربو، وناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، بقوة 252 حصان ، تنطلق من الثبات حتي 100 كيلومتر/ الساعة في 6.7 ثانية، بسرعة قصوي 227 كيلومتر/ ساعة.

وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى فوانيس ضباب أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية.

مع نظام ترفيهي عبر شاشة كبيرة تعمل باللمس قياس 10.9 بوصة، والتحكم الصوتي بوظائف السيارة، ونظام التحكم من خلال عجلة القيادة، ويبلغ سعر بورش ماكان موديل 2021 مليون 192 ألف جنيه.

2 ـ مرسيدس GLC 200

تأتي مرسيدس mercedes glc200 2021 بمحرك 4 سلندر 2000 سي سي تيربو بقوة 258 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر، بنظام الدفع الرباعي ، بناقل حركة أوتوماتيك 9 سرعات ونظام الدفع الكلي 4Matic الشهير من مرسيدس و تتسارع السيارة من 0 حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 6.3 ثانية و تصل سرعتها القصوي حتي 240 كيلو متر في الساعة .



تستهلك السيارة مرسيدس mercedes glc200 الجديدة حوالي 7 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر وتـاتي بالعديد من وسائل الأمان منها امكانية تثبيت مقاعد الأطفال في الخلف و نظام لتحذير السائق من النعاس وفرامل يد كهربائية ومساعد لركن السيارة ونظام فرملة طواريء آلية .

سعر سيارة مرسيدس GLC 200 موديل 2021 :

الفئة الأولى STANDER بمليون 199 ألف جنيه.

الفئة الثانية COUPE بمليون 450 ألف جنيه.

3ـ جاجوار اف بيس

تتوفر سيارة جاكوار اف بيس الجديدة موديل2021 بعدة محركات، الأول سعة 2.0 لتر تيربو تشارج رباعي الأسطوانات يولد قوة 246 حصان، لنسخة P250 و P250 S، المحرك الثانى يأتى بسعة 3.0 لتر تيربو تشارج مدمج مع سوبر تشارج سداسي الأسطوانات يولد قوة 335 حصان، ويعمل على نسخة S340 .

أما المحرك الثالث بسعة 3.0 لتر تيربو تشارج مدمج مع سوبر تشارج سداسي الأسطوانات بقوة 395 حصان، ويعمل لنسخة S400 ، وتعمل جميع إصدارات جاكوار fpace بناقل حركة 8 سرعات، وبتقنية الدفع الكلي للعجلات.

عدلت جاجوار مقدمة السيارة، من خلال أضواء ليد أمامية جديدة مميزة، وشبك أمامي بشعار جاجوار في المنتصف، مع غطاء محرك ببصمة رياضية.

سعر سيارة جاجوار اف بيس موديل 2021:

الفئة الأولى P250 PRESTIGE بمليون 290 ألف جنيه.

الفئة الثانية P250 R DYNAMIC بمليون 390 ألف جنيه.

4ـ بى ام دبليو X3

طرحت بي ام دبليو X3 موديل 2021 بـ 3 محركات، الأول محرك 4 سلندرات تيربو 2000 سى سى بقوة 288 حصان/ والثاني 6 سلندرات تيربو بقوة 382 حصان، و الأخير بقوة 503 حصان للنسخة ثنائية التيربو، و جميعها بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بالإضافة لدفع خلفي أو رباعي.

مجهزة بحساس ركن ومصابيح أمامية مربوطة بشاشة لعرض تنبيهات أنظمة الأمان، مع مثبت سرعة، أضف إلى ذلك فرامل طوارئ، وميزة التنبيه عند الخروج من المسار.

سعر سيارة بى ام دبليو X3 موديل 2021 :

الفئة الأولى XDRIVE30I بمليون 400 ألف جنيه.

الفئة الثانية M40I بمليون 650 ألف جنيه.



5 ـ بي ام دبليو X4



ظهرت بي ام دبليو BMW X4 موديل 2021 بمحرك 4 سلندر 2000 سي سي بقوة 252 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، متصل بفتيس أوتوماتيك من 8 سرعات ونظام دفع رباعي، وتتسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة في 6.3 ثانية، و سرعتها القصوى 240 كم في الساعة.

زودت بي ام دبليو BMW X4 موديل 2021 بجنوط رياضية قياس 20 بوصة، مع مصابيح LED أمامية، وعجلة قيادة M، مع نظام iDrive من خلال شاشة مقاس 10.2 بوصة، وتحكم آلي في طقس السيارة.

يبلغ سعر سيارة بي ام دبليو X4 موديل 2021 مليون و 500 ألف جنيه.