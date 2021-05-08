عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالزجاجات البلاستيكية .. تصنيع إطارات سيارات من المواد المعاد تدويرها .. صور

بالزجاجات البلاستيكية
بالزجاجات البلاستيكية .. تصنيع اطارات سيارات

أعلنت شركتا ميشلان و الكيمياء الحيوية الفرنسية CARBIOS، عن شراكتهم في البدء لإنتاج الإطارات من المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها.

وقالت ميشلان في بيان لها إنها اختبرت بنجاح تقنية إعادة تدوير البلاستيك مع شريكتها كاربيوس CARBIOS  الفرنسية تعتمد هذه العملية على إنزيم يمكنه إزالة  البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) المستخدم في المنتجات البلاستيكية الشائعة مثل الزجاجات والملابس المصنوعة من البوليستر.

وأضافت أنه من خلال هذه العملية المعقدة ، تمكنت الشركتان من إنتاج بوليستر عالي الصلابة ومناسب للإطارات بفضل مقاومته للكسر والمتانة والاستقرار الحراري.

وصرح نيكولاس سيبوث ، مدير أبحاث البوليمر في ميشلان ، "نحن فخورون جدًا بأن نكون أول من أنتج واختبر الألياف التقنية المعاد تدويرها للإطارات".

وأوضح سيبوث " أنه تم صنع هذه التعزيزات من زجاجات ملونة وأعيد تدويرها باستخدام التكنولوجيا الأنزيمية لشريكنا كاربيوس وقد أثبتت هذه التعزيزات عالية التقنية قدرتها على توفير أداء مماثل لأداء الاطارات التقليدية.

وأكدت ميشلان أنها وضعت هدفًا طموحًا لاستخدام المواد المتجددة أو المعاد تدويرها لـ 40 في المائة من تصنيعها بحلول عام 2030 و 100 في المائة بحلول عام 2050.

وسيتم بيع كل عام حوالى 1.6 مليار إطار سيارة في جميع أنحاء العالم ، وهو ما يمثل 800 ألف طن من ألياف البولي إيثيلين تيريفثالات سنويًا.

ميشلان الإطارات البوليمر زجاجات سيارة

موضوعات متعلقة

أفضل 5 سيارات في مصر فئة 800 ألف جنيه.. صور

هواوي تسعى للاستحواذ على شركة سيارات صينية

اعرف حكاية سيارات جيب الأمريكية و أبطال مسلسل " خلى بالك من زيزي" | صور

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا.. واتسآب يتراجع: لن يتم حذف الحسابات بعد 15 مايو .. و96 % من مستخدمي آيفون يسمحون للتطبيقات بتتبعهم

أفضل 4 دراجات "كروزر" فى سوق المستعمل..بداية من 65 ألف جنيه | صور

صلاة التسابيح.. احذر صلاتها في 3 أوقات

حالات إصابة لا تستحق تعويضا أو معاشا في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

التعليم: وظائف للمعلمين في أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالإسكندرية.. قريبا

أهم الأخبار.. شيخ الأزهر ينعى الدكتور أسامة شفيع المدرس بقسم الشريعة الإسلامية.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ساثهامبتون خلال 7 مباريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

دعاء اخر جمعة فى رمضان

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

لسبب مرعب.. رجل يعثر على 50 جلد ثعبان فوق سطح منزله|صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ