بالزجاجات البلاستيكية .. تصنيع إطارات سيارات من المواد المعاد تدويرها .. صور

أعلنت شركتا ميشلان و الكيمياء الحيوية الفرنسية CARBIOS، عن شراكتهم في البدء لإنتاج الإطارات من المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها.

وقالت ميشلان في بيان لها إنها اختبرت بنجاح تقنية إعادة تدوير البلاستيك مع شريكتها كاربيوس CARBIOS الفرنسية تعتمد هذه العملية على إنزيم يمكنه إزالة البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) المستخدم في المنتجات البلاستيكية الشائعة مثل الزجاجات والملابس المصنوعة من البوليستر.

وأضافت أنه من خلال هذه العملية المعقدة ، تمكنت الشركتان من إنتاج بوليستر عالي الصلابة ومناسب للإطارات بفضل مقاومته للكسر والمتانة والاستقرار الحراري.

وصرح نيكولاس سيبوث ، مدير أبحاث البوليمر في ميشلان ، "نحن فخورون جدًا بأن نكون أول من أنتج واختبر الألياف التقنية المعاد تدويرها للإطارات".

وأوضح سيبوث " أنه تم صنع هذه التعزيزات من زجاجات ملونة وأعيد تدويرها باستخدام التكنولوجيا الأنزيمية لشريكنا كاربيوس وقد أثبتت هذه التعزيزات عالية التقنية قدرتها على توفير أداء مماثل لأداء الاطارات التقليدية.

وأكدت ميشلان أنها وضعت هدفًا طموحًا لاستخدام المواد المتجددة أو المعاد تدويرها لـ 40 في المائة من تصنيعها بحلول عام 2030 و 100 في المائة بحلول عام 2050.

وسيتم بيع كل عام حوالى 1.6 مليار إطار سيارة في جميع أنحاء العالم ، وهو ما يمثل 800 ألف طن من ألياف البولي إيثيلين تيريفثالات سنويًا.