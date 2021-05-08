رسالة خطية من أمير الكويت للعاهل المغربي.. اشتباكات عنيفة بالقدس المحتلة توقع مئات المصابين.. ومبعوث أمريكي يصل السودان لبحث أزمة سد النهضة.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

مليشيات ليبية تحاول اقتحام المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس

الهلال الأحمر الفلسطيني: 205 مصابين في اشتباكات المسجد الأقصى

السعودية تدين خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

تونس تفرض إغلاقا شاملا لمواجهة كورونا

محمد بن سلمان وعمران خان يوقعان اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني

البيت الأبيض: العقوبات على إيران لن ترفع إلا إذا عادت للالتزام بالاتفاق النووي

الاتحاد الأوروبي يناشد الولايات المتحدة وغيرها من الدول تصدير لقاحاتها

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان وصل إلى السودان، ضمن جولة إقليمية يقوم بها في محاولة لتحريك المياه الراكدة حول ملف سد النهضة، مشيرةً إلى أنه سيجري هناك مفاوضات مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح أشاد بدور العاهل المغربي الملك محمد السادس في رأب الصدع الخليجي، مضيفًا: ""الموقف تجلى بحكمة قياداتنا ورؤيتهم وبصيرتهم في ما يخص صالح العمل العربي المشترك، والذي تجلى في قمة العلا في الخامس من يناير من هذا العام".

وأردف، أن "اجتماعه بنظيره المغربي ناصر بوريطة هو مناسبة لمناقشة استعدادات التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي من المفترض أن تلتئم هذا العام في المغرب".

وذكرت "القبس" أن مليشيات مسلحة حاولت مقر المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة طرابلس، وسط أنباء عن اقتحام مسلحين فندق كورنثيا مقر إقامة المجلس الرئاسي في طرابلس، فيما أكد المجلس أن جميع أعضاءه بخير ولم يتعرض أحد للأذى.

وأشارت "الأنباء" إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين ما أدى إلى إصابة عدد من المصلين، مشيرةً إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن 205 شخصًا أصيبوا خلال الاشتباكات.

وذكرت "الجريدة" أن وزارة الخارجية السعودية أعربت عن رفض المملكة لما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، مشددة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت "الوطن" إن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أعلن عن فرض حالة إغلاق شامل في البلاد لمدة أسبوع، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن حالة الحجر الصحي الشامل في تونس ستستمر اعتبارا من التاسع وحتى 16 مايو الجاري، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالقيود الجديدة والامتناع عن تبادل زيارات عيد الفطر هذا العام.

وذكرت "الراي" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقد في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حيث وقعا على اتفاق إنشاء ”مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني"، مشيرة إلى أنهما شهدا مراسم توقيع اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم ثنائيتين بين السعودية وباكستان، تتضمن الأولى اتفاق التعاون في مجال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والثانية اتفاقا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة.

دوليًا، قالت "الوطن" إن البيت الأبيض أعلن أن العقوبات على إيران لن ترفع إلا إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي للعام 2015، مشيرةً إلى أن "المحادثات بين القوى العالمية وطهران شهدت بعض التقدم، وإن استمرار هذه المحادثات مؤشر جيد".

وذكرت "الجريدة" أن المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة وغيرها من كبار منتجي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تصدير لقاحاتهم، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي تصدر اللقاحات على نطاق واسع، مشيرة إلى أن نحو 50% من اللقاحات المنتجة يتم تصديرها إلى 90 دولة، بما في ذلك عبر آلية "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية.