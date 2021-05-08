عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

رسالة خطية من أمير الكويت للعاهل المغربي.. اشتباكات عنيفة بالقدس المحتلة توقع مئات المصابين.. ومبعوث أمريكي يصل السودان لبحث أزمة سد النهضة.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

صدى البلد

مليشيات ليبية تحاول اقتحام المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: 205 مصابين في اشتباكات المسجد الأقصى 
السعودية تدين خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس
تونس تفرض إغلاقا شاملا لمواجهة كورونا
محمد بن سلمان وعمران خان يوقعان اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني
البيت الأبيض: العقوبات على إيران لن ترفع إلا إذا عادت للالتزام بالاتفاق النووي
الاتحاد الأوروبي يناشد الولايات المتحدة وغيرها من الدول تصدير لقاحاتها

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان وصل إلى السودان، ضمن جولة إقليمية يقوم بها في محاولة لتحريك المياه الراكدة حول ملف سد النهضة، مشيرةً إلى أنه سيجري هناك مفاوضات مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح أشاد بدور العاهل المغربي الملك محمد السادس في رأب الصدع الخليجي، مضيفًا: ""الموقف تجلى بحكمة قياداتنا ورؤيتهم وبصيرتهم في ما يخص صالح العمل العربي المشترك، والذي تجلى في قمة العلا في الخامس من يناير من هذا العام".

وأردف، أن "اجتماعه بنظيره المغربي ناصر بوريطة هو مناسبة لمناقشة استعدادات التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي من المفترض أن تلتئم هذا العام في المغرب".

الهند تسجل حصيلة قياسية في وفيات كورونا اليومية

تحذيرات هندية من تفشي سلالة كورونا المتحورة: ستدمر العالم

وفاة أمين دير القديسين بمدينة الطود فى الأقصر بفيروس كورونا

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث القدس

وذكرت "القبس" أن مليشيات مسلحة حاولت مقر المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة طرابلس، وسط أنباء عن اقتحام مسلحين فندق كورنثيا مقر إقامة المجلس الرئاسي في طرابلس، فيما أكد المجلس أن جميع أعضاءه بخير ولم يتعرض أحد للأذى.

وأشارت "الأنباء" إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين ما أدى إلى إصابة عدد من المصلين، مشيرةً إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن 205 شخصًا أصيبوا خلال الاشتباكات.

وذكرت "الجريدة" أن وزارة الخارجية السعودية أعربت عن رفض المملكة لما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، مشددة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت "الوطن" إن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أعلن عن فرض حالة إغلاق شامل في البلاد لمدة أسبوع، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن حالة الحجر الصحي الشامل في تونس ستستمر اعتبارا من التاسع وحتى 16 مايو الجاري، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالقيود الجديدة والامتناع عن تبادل زيارات عيد الفطر هذا العام.

وذكرت "الراي" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقد في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حيث وقعا على اتفاق إنشاء ”مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني"، مشيرة إلى أنهما شهدا مراسم توقيع اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم ثنائيتين بين السعودية وباكستان، تتضمن الأولى اتفاق التعاون في مجال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والثانية اتفاقا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة.

دوليًا، قالت "الوطن" إن البيت الأبيض أعلن أن العقوبات على إيران لن ترفع إلا إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي للعام 2015، مشيرةً إلى أن "المحادثات بين القوى العالمية وطهران شهدت بعض التقدم، وإن استمرار هذه المحادثات مؤشر جيد".

وذكرت "الجريدة" أن المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة وغيرها من كبار منتجي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تصدير لقاحاتهم، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي تصدر اللقاحات على نطاق واسع، مشيرة إلى أن نحو 50% من اللقاحات المنتجة يتم تصديرها إلى 90 دولة، بما في ذلك عبر آلية "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

الكويت المغرب كورونا طرابلس فلسطين القدس السعودية تونس ايران

موضوعات متعلقة

الهند تسجل حصيلة قياسية في وفيات كورونا اليومية

بعد اكتشاف مصاب بسلالة كورونا الهندية.. الصحة تعلن إرشادات لوقاية المسافرين

خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 1209 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات

بوادر حرب عالمية على الأبواب.. إيران تستعد لضرب مفاعل ديمونة.. إسرائيل تتأهب لاستهداف نووي إيران.. والمرشد الإيراني والحرس الثوري يعلنون نهاية إسرائيل خلال 24 ساعة

مباحثات مصرية تركية بشأن تطبيع العلاقات.. وصاروخ صيني خارج عن السيطرة يهدد الأرض.. أبرز عناوين صحف السعودية

أثرى حياتنا من خلال التشجيع .. هذا ما تلاه القس كونر في مراسم جنازة الأمير فيليب

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا.. واتسآب يتراجع: لن يتم حذف الحسابات بعد 15 مايو .. و96 % من مستخدمي آيفون يسمحون للتطبيقات بتتبعهم

أفضل 4 دراجات "كروزر" فى سوق المستعمل..بداية من 65 ألف جنيه | صور

صلاة التسابيح.. احذر صلاتها في 3 أوقات

حالات إصابة لا تستحق تعويضا أو معاشا في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

التعليم: وظائف للمعلمين في أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالإسكندرية.. قريبا

أهم الأخبار.. شيخ الأزهر ينعى الدكتور أسامة شفيع المدرس بقسم الشريعة الإسلامية.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ساثهامبتون خلال 7 مباريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

دعاء اخر جمعة فى رمضان

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

لسبب مرعب.. رجل يعثر على 50 جلد ثعبان فوق سطح منزله|صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ