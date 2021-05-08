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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لقاءات دولية مكثفة لتنمية الصادرات السلعية وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية

صدى البلد

أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية و رئيس الاتحاد الافريقي لغرف التجارة والصناعة 

والزراعة، أن الاتحاد العام للغرف التجارية قد أطلق مجموعة من اللقاءات الدولية المكثفة لتنمية الصادرات السلعية و فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية بالإضافة لتنمية العلاقات السياحية مع الدول التى بدأت فى فتح السفر الى مصر بالإضافة لدراسة جذب استثمارات دولية مباشرة جديدة للسوق المصرية.


وقال العربي، إن تلك اللقاءات تأتي في إطار خطة اتحاد الغرف التجارية لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة الموجة الثالثة لجائحة كورونا و التي بدأت آثارها السلبية في الظهور على الأسواق الدولية.


وأوضح أن تلك الفعاليات تضمنت تنظيم منتدى الأعمال المصرى الكازاخستانى بشرم الشيخ بحضور محافظ جنوب سيناء ونائب وزراء التجارة من الجانبين و120 شركة كازاخية، وتنظيم منتدى الأعمال المصرى الكرواتى بحضور وزراء الخارجية من الجانبين و 40 شركة كرواتية ، ومنتدى الأعمال المصرى الغينى بحضور وزراء الخارجية والكهرباء، وذلك بالإضافة إلى اكثر من عشر مؤتمرات ومعارض دولية افتراضية مع كل من الصين والاتحاد الاوروبى وأوكرانيا وكوريا ودول اتحاد الغرف الافريقية حيث تم عرض فرص الاستثمار المباشر والاستثمار المشترك ومميزات مصر النسبية كمركز للتصنيع من اجل التصدير الى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتى تتجاوز 2,9 مليار مستهلك، الى جانب استخدام محور قناة السويس كمركز لوجيستى عالمى.


وأضاف العربي أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة المزيد من الفعاليات الدولية حيث سيشارك الاتحاد خلال الشهر الجاري بوفد من 20 شركة في معرض المنتجات المصرية في جوبا لفتح أسواقها أمام المنتجات المصرية ، كما يشارك بوفد مصرى افريقى فى المؤتمر والمعرض البيلاروسى الافريقى الرابع في مينسك لبحث فرص استخدام مصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير لمنتجات بيلاروسيا  إلى الأسواق الأفريقية  في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ، كما يشارك اتحاد الغرف التجارية الشهر المقبل في تنظيم منتدى الأعمال المصرى البولندى بحضور نواب وزراء الخارجية و25 شركة بولندية فى مجالات الاقتصاد الرقمى والنقل واللوجيستيات والصناعة والتي تسعى للاستثمار فى السوق المصرية ومن المقرر أن يشهد توقيع إنشاء المنطقة الصناعية البولندية بمحور قناة السويس.


كما سينظم الاتحاد منتدى الأعمال المصرى - الإوكرانى بالتعاون مع اتحاد الغرف الإوكرانية على هامش الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للتعاون الاقتصادى والعلمى بحضور وزراء التعاون الدولى من الجانبين بالإضافة إلى تنظيم وفد من الشركات المصرية بمرافقة وزير الخارجية سامح شكري الى كلا من أوكرانيا وكازاخستان للترويج للصادرات المصرية وجذب استثمارات جديدة ودعم قطاع السياحة .

الاتحاد العام للغرف التجارية الغرف التجارية صادرات جائحة كورونا الصادرات الاقتصاد الرقمي

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