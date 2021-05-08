مواعيد مباريات اليوم السبت 8-5-2021 .. والقنوات الناقلة
تقام اليوم السبت 8-5-2021 العديد من المواجهات القوية في مختلف أنحاء العالم ولعل أبرز المباريات في الدوري الإنجليزي ومنافسات الدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليدز يونايتد Xتوتنهام – الساعة الواحدة والنصف على قناة beIN Sports 1 HD Premium
شيفيلد يونايتد X كريستال بالاس – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر سيتي X تشيلسي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليفربول X ساوثهامتون – الساعة التاسعة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X ليفانتي – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD
برشلونة X أتلتيكو مدريد – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports 1 HD
قاديش X هويسكا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
أتلتيك بيلباو X أوساسونا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
سبيزيا X نابولي – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD
أودينيزي X بولونيا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 5 HD
انتر ميلان X سامبدوريا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD
فيورنتينا X لاتسيو– الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 3 HD
هوفنهايم X شالكه 04 – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 7 HD
فولفسبورج X يونيون برلين – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 8 HD
فيردر بريمن X باير ليفركوزن – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 9 HD
بايرن ميونخ X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة السادسة والنصف على قناة beIN Sports 3 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
نانت X بوردو – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN Sports 4 HD
ليون X لوريان – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 5 HD
مواعيد مباريات الدوري التركي
جالاتا سراي X بشكتاش – الساعة السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المقاولون العرب X الانتاج الحربي – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة on time sport