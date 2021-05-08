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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 8-5-2021 .. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم السبت 8-5-2021 العديد من المواجهات القوية في مختلف أنحاء العالم ولعل أبرز المباريات في الدوري الإنجليزي ومنافسات الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليدز يونايتد Xتوتنهام – الساعة الواحدة والنصف على قناة beIN Sports 1 HD Premium

شيفيلد يونايتد  X كريستال بالاس – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium  

مانشستر سيتي X تشيلسي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول X ساوثهامتون – الساعة التاسعة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium          

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X ليفانتي – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD

برشلونة  X أتلتيكو مدريد – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

قاديش X  هويسكا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

أتلتيك بيلباو X أوساسونا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium  
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
سبيزيا X نابولي – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD

أودينيزي  X  بولونيا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 5 HD

انتر ميلان  X  سامبدوريا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD

فيورنتينا  X لاتسيو– الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD      

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة  
بوروسيا دورتموند  X لايبزيج – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 3 HD   

هوفنهايم  X شالكه 04  – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 7 HD    

فولفسبورج X  يونيون برلين – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 8 HD    

فيردر بريمن X باير ليفركوزن – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 9 HD

بايرن ميونخ X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة السادسة والنصف على قناة beIN Sports 3 HD            

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
نانت X بوردو – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN Sports 4 HD

ليون X لوريان – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 5 HD

 

مواعيد مباريات الدوري التركي

جالاتا سراي X بشكتاش – الساعة السابعة والنصف مساء

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المقاولون العرب X  الانتاج الحربي – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة on time sport
 

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