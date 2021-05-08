مواعيد مباريات اليوم السبت 8-5-2021 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 8-5-2021 العديد من المواجهات القوية في مختلف أنحاء العالم ولعل أبرز المباريات في الدوري الإنجليزي ومنافسات الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليدز يونايتد Xتوتنهام – الساعة الواحدة والنصف على قناة beIN Sports 1 HD Premium

شيفيلد يونايتد X كريستال بالاس – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي X تشيلسي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول X ساوثهامتون – الساعة التاسعة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس X ليفانتي – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD

برشلونة X أتلتيكو مدريد – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

قاديش X هويسكا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

أتلتيك بيلباو X أوساسونا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

سبيزيا X نابولي – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD

أودينيزي X بولونيا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 5 HD

انتر ميلان X سامبدوريا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD

فيورنتينا X لاتسيو– الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 3 HD

هوفنهايم X شالكه 04 – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 7 HD

فولفسبورج X يونيون برلين – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 8 HD

فيردر بريمن X باير ليفركوزن – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports 9 HD

بايرن ميونخ X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة السادسة والنصف على قناة beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نانت X بوردو – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN Sports 4 HD

ليون X لوريان – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 5 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

جالاتا سراي X بشكتاش – الساعة السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المقاولون العرب X الانتاج الحربي – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة on time sport

