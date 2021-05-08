هنيدي يهنئ رامز جلال علي فيلمه الجديد "أحمد نوتردام"

هنأ النجم محمد هنيدي الفنان رامز جلال علي فيلمة الجديد "أحمد نوتردام .

و نشر هنيدي بوستر فيلم احمد نوتردام وعلق قائلا : مبروك .

و كان قد روج رامز جلال لفيلمه الجديد "أحمد نوتردام" عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر رامز صورة أفيش الفيلم، وعلق قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله، والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فيلم #أحمد_نوتردام.. عيد الفطر ٢٠٢١،وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.