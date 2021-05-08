خيرة شباب البلد ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن .. قصة الشهيد أحمد فايز وبطولاته امام العناصر الإرهابية .. وحكاية البطل الحايس

عرض مسلسل الاختيار 2 قصص عدد من الأبطال والشهداء الذين راحوا ضحايا الإرهاب الغاشم أثناء تصديهم لعناصر تكفيرية بمنطقة الواحات.. حيث يرصد صدى البلد بعض قصص ضحايا الحادث الغاشم.

ومنهم الشهيد العقيد أحمد فايز، والذي يجسد دوره الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، وكان له دور بارز في وضع خطة للقضاء على البؤر الإرهابية بمنطقة الواحات في الجيزة،ومن ضمن الابطال النقيب محمد الحايس، التي نجحت قوات الأمن في تحريره بعد أيام من المعركة.

أرملة العقيد أحمد فايز شهيد الواحات

قالت عزيزة محمد فراج، أرملة العقيد أحمد فايز شهيد مأمورية الواحات البحرية 2 أكتوبر 2017: استشهاده عايش معانا كل يوم فاكرين اللحظة دي طول الوقت وعارفين تفاصيل الحادث وماشيين بالوجع طول الوقت ومهما اتعرض في المسلسل مش هيوصل الصورة كاملة أنا عشته كله على الطبيعة.

وعن ابنتيّ الشهيد قالت إن ابنتيها تعشقان مشاهدة المسلسل منذ بداية عرضه خاصة أنهما عند استشهاد والدهما كانتا صغيرتين وعلقت قائلة: كانت الكبيرة في أولى إعدادي والثانية في رابعة ابتدائي لما كبروا حكيتلهم بطولة والدهم.

فقدت رفيق عمري

وروت أرملة الشهيد تفاصيل حادث الواحات الأليم الذي فقدت على اثره رفيق عمرها وقالت إن أحمد فايز اعتاد الذهاب الي مأموريات في منطقة الواحات البحرية ومواجهة وعورة المنطقة وعقبات المأموريات حتى ذلك اليوم الذي قاد فيه مأمورية من الأمن الوطني بمشاركة العمليات الخاصة وقابلهم الارهابيون بطلقة آر بي جي التي أوقفت أول مدرعة وكان بداخلها الشهيدان اسلام مشهور وأحمد زيدان وكان فايز خلفهما يقود سيارته فأصيب برصاص الإرهابيين ونزل من السيارة ينزف بشدة وظل يقاوم الإرهابيين ويتبادل معهم اطلاق النيران رغم إصابته كما تمكن من إجلاء الشهيدين اسلام مشهور واحمد زيدان من المدرعة المصابة ثم طلب الدعم من هاتف ثريا وعندما شعر بقرب أجله جلس الي جوار السيارة وسلِمت روحه الى بارئها واعتقد احد الارهابيين انه لا يزال حيا فأطلق عليه رصاصة أخيرة رغم استشهاده.

قاعدة عسكرية

وطالبت زوجة الشهيد بالإشارة للعمليات الأمنية في الواحات البحرية المستمرة حتى بعد ذلك الحادث الأليم لمطاردة الإرهابيين الذين كانوا يرغبون في إقامة قاعدة عسكرية لهم في تلك المنطقة وفايز وزملاؤه كانوا يتصدون لهم.

مجهود جبار

وقالت عزيزة فراج، إن الفنان احمد سعيد عبد الغني بذل مجهودا كبيرا في محاولة الوصول الي شكل الشهيد فارتدي ذات ماركة نظارته ونفس الساعة والدبلة بالإضافة إلي الرزانة والهدوء في العمل والتزام حركات يديه كما حكى لها أصدقاء الشهيد.

وأضافت أن ما تعيشه زوجات الشهداء صعب للغاية وفوق طاقة البشر قائلة: أنا متأكدة أن الست المصرية قوية جدا وجدعة، لكن زوجات الضباط يعشن حياتهن في قلق رهيب فاذا كانت السيدة تقلق من عدم عودة زوجها 10 % فزوجة الضابط تعيش قلقا يوميا بنسبة 90% فكل يوم يخرج فيه لا تعلم ما اذا كان سيعود من عدمه، وقالت إنه بعد استشهاد المقدم محمد مبروك كان لديها هاجس مستمر بلحاق فايز به فكانت تقف له في الشرفة وقت مغادرته المنزل تنتظر في اي لحظة اغتياله اسفل المنزل أو أن حياته ستنتهي في الواحات بسبب صعوبة المأموريات التي كان يقودها بتلك المنطقة الوعرة.

روت زوجة الشهيد كواليس يوم استشهاده عندما كان يبيت في العمل منذ يوم الأربعاء وتحدثت اليه آخر مرة صباح يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 وأخبرها أنه متوجه الي مأمورية في الواحات وقال لها: "ربنا يسترها ان شاء الله" وقالت أرملة الشهيد: لما قالي كده قلبي اتقبض خصوصا إني حلمت برؤيا خضتني ووجعت قلبي وفضلت اتصل بيه من 10 صباحا والتليفون مبيجمعش عرفت ساعتها ان اتوغل في الواحات ومفيش شبكة هناك لحد ما اتجمعنا في بيت والدة الشهيد واخوه تلقى اتصالا ونزل يجري معرفناش حاجة بعدين جالي اتصال من زوجة ضابط زميل فايز في جهاز الأمن الوطني بتسالني عنه وعرفت من زميله اللي كان إجازة ان مأموريتهم في الواحات اتضربت.

أنهت أرملة الشهيد أحمد فايز حديثها قائلة: اليوم ده كنت بدعي إن محدش يشوف اللي شوفته لصعوبة الإحساس والفترة اللي عيشناها من الصبح لحد الساعة 8 بالليل ومحدش بيأكد استشهاده لكن انا كنت متأكدة إني خلاص مش هشوفه تاني ودعيت ربنا ان هو وزمايله يكونوا آخر شهداء وميتكررش اللي حصل ده تاني.

متشوقون لرؤية باقي الأحداث

وقال محمد ابراهيم نجل خال الشهيد أحمد فايز إنهم متشوقون لرؤية باقي الأحداث فالفترة الماضية من المسلسل لمحة لأنه سيتم عرض عمل محترم ولفتة جيدة من الدولة أن الشهداء لم يتم نسيانهم وقال رغم كون جزءا مسلسل الاختيار الاول والثاني ممتعين لأغلب الفئات الا انهما مؤلمان لكل أهالي الشهداء حيث يستعيد الأرامل والآباء والأبناء كل ما مروا به من حزن.

أحمد فايز من مواليد السبعينيات ولد فى محافظة أسيوط وتخرج عام 1996 والتحق بالأمن الوطني ليبدأ مسيرته في مكافحة الإرهاب، كان الشهيد أحمد فايز شاهد الإثبات الأول فى قضية "خلية الصواريخ" والمسئول عن ضبط المتهمين البالغ عددهم 36 متهما.

كما تولى العقيد أحمد فايز مسئولية جمع التحريات فى قضية "جند الشام" وقبض على عدد من المتهمين فيها، وخلال مسيرته الوطنية كان العقيد أحمد من الضباط المشهود لهم بالكفاءة المهنية والتدريبية العالية، أحد ضباط فرقة "المهام الخاصة" المكونة من ضباط الأمن الوطني والقوات الخاصة.

كان مسئول ملف التطرف الديني بفرع الامن الوطني بالجيزة وقام خلال سنوات عمله بمعاونة الشهيدين المقدمين احمد جاد جميل ومحمد حبشي باجراء التحريات في عدد من القضايا الهامة الخاصة بجماعات ارهابية متهم فيها عناصر بالانتماء الي داعش وتنفيذ عمليات تخريبية كبري والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي وقضية اخري المتهم الرئيسي بها الارهابي هشام العشماوي.

من هو الشهيد العقيد أحمد فايز

عرض مسلسل الاختيار 2 قصة الشهيد العقيد أحمد فايز، والذي يجسده دوره الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، وكان له دور بارز في وضع خطة للقضاء على البؤر الإرهابية بمنطقة الواحات في الجيزة.

الشهيد عقيد أحمد فايز من مواليد إحدى قري ديرمواس محافظة المنيا، و تخرج في كلية الشرطة عام 1995، وبعد عام من تخرجه التحق بقطاع أمن الدولة .

خلية الصواريخ

ويعد الشهيد العقيد احمد فايز هو شاهد الإثبات الأول في قضية “خلية الصواريخ” والمسؤول عن ضبط 36 متهما، و تولى مسؤولية جمع المعلومات في قضية “جند الشام” ونجح فى القبض على المتهمين.

استشهد العقيد احمد فايز عام 2017 في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة ضمن 16 شهيدا اخرين من قوات الشرطة .

ويشهد جميع زملاء الشهيد العقيد احمد فايز له بالكفاءة المهنية والتدريبية العالية.

قصة النقيب الحايس فى معركة الواحات

كما عرض مسلسل الاختيار 2 معركة الواحات التي استشهد فيها 16 فردا من قوات الشرطة، واختطاف النقيب محمد الحايس، حتى نجحت قوات الأمن في تحريره بعد أيام من المعركة.

النقيب الحايس، معاون مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أحد أبطال قوات الشرطة والذي عرف بين زملائه في العمل الشرطي بإسم "أسد المعارك".

بداية العملية

وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني، عن تمركز عناصر مسلحة في مزرعة وسط الصحراء، بمنطقة الواحات البحرية، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم التجهيز الأمني لمداهمة تلك البؤرة الإجرامية، وفي منطقة صحراوية في الكيلو 135 على طريق الواحات البحرية، وكان النقيب محمد الحايس، من بين الضباط الذين خرجوا لمداهمة العناصر الإرهابية بصحراء الواحات، والتي أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا، وكان هو الضابط الوحيد المفقود منذ وقوع الحادث.

خبر استشهاد الحايس

بعد ساعات من الإعلان عن العلمية نشرت بعض المواقع العديد من الأخبار التي تؤكد خبر استشهاد النقيب محمد الحايس مع باقي المجموعة، لكن مصادر أمنية أخرى أكدت عدم استشهاده، فيما ناشدت أسرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك " الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بتحريره.

الداخلية تعلن أسماء الشهداء

في عصر اليوم التالي، السبت 21 أكتوبر، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أعلنت فيها عن قائمة شهدائها والتي ضمت عدد 16 من القوات " 11 ضابط – 4مجندين – 1 رقيب شرطة " وإصابة 13 " 4 ضابط – 9 مجند "، وقالت إنه "لا يزال البحث جاريًا عن أحد ضباط مديرية أمن الجيزة"، وهو النقيب محمد الحايس.

تحرير النقيب الحايس

بعد 11 يوما من الحادث الإرهابى، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير نقيب الشرطة محمد الحايس، الذى كان مختفيا منذ الحادث الإرهابى الذى شهده طريق الواحات البحرية جنوبى محافظة الجيزة.

شهادة النقيب الحايس

وكشف الحايس الذي تعرض للأسر من جانب عدد من الإرهابيين، أنه ظل معصب العينين لمدة 11 يوما وكان يتواجد وسط الجماعة الإرهابية عبد الرحيم المسماري والذي كان يتحدث أنه كان يقود إحدى السيارات مع الإرهابيين من إجمالي ثلاثة سيارات.

وأكد النقيب محمد الحايس، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية، أنه خلال الفترة التي قضاها وسط الإرهابيين في فترة الأسر لمبادلته بعدد من العناصر الإرهابية المقبوض عليها، أن الإرهابيين كانوا يتحدثوا طوال الوقت بأنهم يحاربون الطواغيت رغم أنهم يعرفون جيدا أنهم على باطل، كاشفا أنهم لا يعرفون الدين ولا يعرفون شيئا عن الله سبحانه وتعالي وكانوا يحللون الحرام ويحرمون الحلال، وما كانوا يقومون به من إرهاب عبارة عن «أكل عيشهم».

أبطال معركة الواحات البحرية

كما عرض مسلسل الاختيار2 عملية الوحات البحرية، والتي استشهد فيها 16 من رجال الشرطة الأبطال وأصيب آخرين، وتلك الملحمة التي سطر فيها رجال الشرطة مشاهد بطولية في الدفاع عن الوطن والتصدي لكيانات إرهابية، خططت لاستهداف البلاد والتسلل من الصحراء الغربية نحو العاصمة وتنفيذ سلسلة من الأعمال التخريبية.

هاجم رجال الداخلية صحراء الواحات البحرية يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، وأسفرت عن استشهاد 16 من رجال الشرطة وإصابة آخرين.

وجاء بقوائم الشرف من رجال الشرطة:

العميد امتياز محمد كامل.

المقدم أحمد فايز إبراهيم عبد الحافظ.

المقدم أحمد جاد الله جميل يوسف.

المقدم محمد وحيد مصيحلى.

الرئد محمد عبد الفتاح سليمان عبد الحافظ.

الرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد.

النقيب كريم محمد أسامة فرحات.

النقيب أحمد طارق أحمد زيدان.

النقيب إسلام محمد حلمى على مشهور.

النقيب عمرو صلاح الدين محمد عفيفى.

النقيب أحمد حافظ أبو شوشة.

رقيب شرطة أنور محمد الدبركى.

مجند بطرس سليمان مسعود.

مجند محمود ناصر رجب.

مجند حسن زين العابدين محمد.

المجند عمر فرغلى أحمد.